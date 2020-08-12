39 nerenin plaka kodu? 39 plakası nereye ait, hangi il? Kırklareli ilçeleri plaka harfleri

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında karşımıza çıkabiliyor. Ayrıca yolda giderken farklı plakalar görüp nereye ait olduğunu merak ediyoruz. Bu bakımdan sizler için 81 ilin plakalarını paylaşıyoruz. Peki 39 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

39 NERENİN PLAKASI?

39 plakası hangi ile ait : Kırklareli

39 plakası Kırklareli iline ait bir plaka kodudur . Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve benzeri araçların arkasındaki plaka 39 ile başlıyorsa bu Kırklareli'ye ait demektir. Kırklareli'nin plakası 39'dur.

Plaka harfleri 68'e kadar alfabetik olarak ilerliyor. Ardından yeni il olan şehirler 68'den sonra sırasıyla plaka koduna sahip olmuşlardır. Mesela son il olan Düzce 81 plaka koduna sahiptir. Kırklareli'nden bir önceki il Kayseri'dir ve onun plakası 38'dir. 40 plakası ise Kırşehir'e aittir.

Peki Kırklareli ilçelerinin plaka harfleri nelerdir?

KIRKLARELİ İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 39 olan Kırklareli'nin ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları vardır. Bu harflere bakılarak o plakanın Kırklareli'nin hangi ilçesine ait olduğunu anlayabiliriz. Şimdi 39 Kırklareli plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini paylaşalım:

Kırklareli Merkez ilçesi plaka harfleri : AC, AZ, DA, DZ, EA, ET, M ve T harfleri ile başlar.

Lüleburgaz ilçesi plaka harfleri : LA, LZ, M, SA, SD ve T harfleri ile başlar.

Babaeski ilçesi plaka harfleri : M, NA, NZ ve T harfleriyle başlar.

Kısacası 39 plakası Kırklareli şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıdaki gibidir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.

KIRKLARELİ PLAKA KODU KAÇTIR?

Kırklareli ilimizin plaka kodu 39'dir. Yollarda gördüğümüz 39 plakalı arabalar Kırklareli şehrine ait demektir.

KIRKLARELİ TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Kırklareli telefon alan kodu 288'dir. Yani 0288 numarasıyla başlayan telefon kodları Kırklareli şehrine aittir.