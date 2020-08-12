37 nerenin plaka kodu? 37 plakası nereye ait, hangi il? Kastamonu ilçeleri plaka harfleri

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında karşımıza çıkabiliyor. Ayrıca yolda giderken farklı plakalar görüp nereye ait olduğunu merak ediyoruz. Bu bakımdan sizler için 81 ilin plakalarını paylaşıyoruz. Peki 37 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

37 NERENİN PLAKASI?

37 plakası hangi ile ait : Kastamonu

37 plakası Kastamonu iline ait bir plaka kodudur . Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve benzeri araçların arkasındaki plaka 37 ile başlıyorsa bu Kastamonu'ya ait demektir. Kastamonu'nun plakası 37'dir. Peki Kastamonu ilçelerinin plaka harfleri nelerdir?

KASTAMONU İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 37 olan Kastamonu'nun ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları vardır. Bu harflere bakılarak o plakanın Kastamonu'nun hangi ilçesine ait olduğunu anlayabiliriz. Şimdi 37 Kastamonu plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini paylaşalım:

Kastamonu Merkez ilçesi plaka harfleri : AC - AF arası, AH, AK - AZ arası, D, DA - DT arası, DV - DY arası, EA, EH - EL arası, FA, M, PA, PC, PF, PD, PE, PK, PN, PP, PR, PH, T ve TT harfleriyle başlayanlar.

Abana ilçesi plaka harfleri : AB, AG, AJ ve T harfleriyle başlayanlar.

Tosya ilçesi plaka harfleri : DU, DZ, EE, ER - EU, KA - KZ arası, M ve T harfleriyle başlayanlar.

İnebolu ilçesi plaka harfleri : EC, EN - EP arası, M, NA ve T harfleriyle başlayanlar.

Taşköprü ilçesi plaka harfleri : ED, EF, EV - EZ arası, LA - LZ arası, T ve S harfleriyle başlayanlar.

Cide ilçesi plaka harfleri : FC - FZ arası, M ve T harfleriyle başlayanlar.

Azdavay ilçesi plaka harfleri : G, M, RA - RZ arası ve T ile başlayanlar.

Küre ilçesi plaka harfleri : GA ve GZ aralığında başlayanlar.

Araç ilçesi plaka harfleri : HA - HZ arası, M ve T harflerinde olanlar.

Kısacası 37 plakası Kastamonu şehrine aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıdaki gibidir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.

KASTAMONU PLAKA KODU KAÇTIR?

Kastamonu ilimizin plaka kodu 37'dir. Yollarda gördüğümüz 37 plakalı arabalar Kastamonu şehrine ait demektir.

KASTAMONU TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Kastamonu telefon alan kodu 366'dır. Yani 0366 numarasıyla başlayan telefon kodları Kastamonu şehrine aittir.