36 nerenin plaka kodu? 36 plakası nereye ait, hangi il? Kars ilçeleri plaka harfleri

Plaka kodları 68'e kadar alfabetik sırayla devam etmektedir. Sonrasında ise yeni açılan şehirlere plaka numarası verilmiştir. Plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında karşımıza çıkabiliyor. Ayrıca yolda giderken farklı plakalar görüp nereye ait olduğunu merak ediyoruz. Bu bakımdan sizler için 81 ilin plakalarını paylaşıyoruz. Peki 36 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

36 NERENİN PLAKASI?

36 plakası hangi ile ait : Kars

36 plakası Kars iline ait bir plaka kodudur . Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve benzeri araçların arkasındaki plaka 36 ile başlıyorsa bu Kars'a ait demektir. Kars'ın plakası 36'dır. Peki Kars ilçelerinin plaka harfleri nelerdir?

KARS İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Kars Türkiye'nin en kuzey doğu taraflarında bulunan bir şehirdir. Plaka kodu 36 olan Kars'ın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları vardır. Bu harflere bakılarak o plakanın Kars'ın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabiliriz. Şimdi 36 Kars plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini paylaşalım:

Kars Merkez ilçesi plaka harfleri :

36 AC 001 - 36 AZ 999

36 EA 001 - 36 EA 999

36 K 0001 - 36 K 7999

???????36 M 0001 - 36 M 7999

???????36 T 0001 - 36 T 7999

Kağızman ilçesi plaka harfleri :

36 K 8000 - 36 K 8999

36 KZ 001 - 36 KZ 999

36 M 8000 - 36 M 8999

36 T 8000 - 36 T 8999

Sarıkamış ilçesi plaka harfleri :

36 K 9000 - 36 K 9999

???????36 M 9000 - 36 M 9999

???????36 T 9000 - 36 T 9999

???????36 SA 001 - 36 SZ 999

Kısacası 36 plakası Kars ilimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıdaki gibidir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.

KARS TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Kars ilimizin telefon alan kodu 474 numarası ile başlamaktadır. Yani 0474 numarası ile başlayan sabit hatlı telefonlar Kars şehrine aittir.