320 milyar m3 doğal gaz vatandaşın faturalarına ne zaman yansıyacak? Doğal gaz faturasında indirim olacak mı?

Yeni bulunan doğal gaz rezervinin akabinde faturalarda indirim olacak mı, doğal gaz faturalarında yüzde kaçlık indirim uygulanır gibi soruların cevapları merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar bu müjdeli habere çok sevindi. Peki yeni bulunan doğal gaz vatandaşın faturasına ne zaman yansıyacak?

320 MİLYAR M3 DOĞAL GAZ VATANDAŞIN FATURASINA NE ZAMAN YANSIR?

Yeni bulunan yerli 320 milyar metreküp doğal gazın vatandaşın faturasına ne zaman yansıyacağı hakkında resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Fakat mantıken faturalara yansıması için doğal gazın kullanıma hazır, yani doğal gazın çıkması gerekiyor. Yeni bulunan doğal gaz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre 2023 yılında çıkacaktır, yani kullanıma hazır hale gelecektir. Bu bağlamda baktığımızda yeni bulunan doğal gazın 2023 senesine kadar doğal gaz faturalarına herhangi bir yansıma olmayacağı yönünde düşünülmektedir. Çünkü dediğimiz gibi henüz doğal gaz çıkarılmadı.

DOĞALGAZ FATURALARINA İNDİRİM GELİR Mİ?

Doğal gaz fiyatları her ay maliyetlerindeki değişime göre gözden geçiriliyor ve ona göre indirim veya zam uygulanıyor. Eğer o dönem yurt dışından alınan doğal gazda zam yapılmışsa bu durum faturalara da zam olarak yansımaktadır. Ama fiyatlarda ucuzluk oluşursa faturaya indirim olarak yansır.

320 milyar metreküplük doğal gaz için ise faturalarda indirim olacak mı henüz bir açıklama gelmedi. Fakat doğal gaz çıktığı zaman büyük bir indirim olacağı bekleniyor. Çünkü yapılan hesaplara göre 320 milyar metreküplük doğal gaz Türkiye'nin 7 yıllık gaz ihtiyacını karşılıyor.

YERLİ VE YENİ DOĞALGAZ NE ZAMAN KULLANILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak. Üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır." dedi. Bu bakımdan yerli ve yeni doğal gazın 2023 yılında kullanıma açılması bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN YILLIK KULLANDIĞI DOĞAL GAZ MİKTARLARI

2015 yıllık doğal gaz tüketimi: 47.9 milyar metreküp

2016 yıllık doğal gaz tüketimi: 49.5 milyar metreküp

2017 yıllık doğal gaz tüketimi: 53.8 milyar metreküp

2018 yıllık doğal gaz tüketimi: 50 milyar metreküp

2019 yıllık doğal gaz tüketimi: 46.8 milyar metreküp

2020 yıllık doğal gaz tüketimi: Henüz açıklanmadı!