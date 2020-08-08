32 nerenin plaka kodu? 32 plakası nereye ait, hangi il? Isparta ilçeleri plaka harfleri

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında karşımıza çıkabiliyor. Ayrıca yolda giderken farklı plakalar görüp nereye ait olduğunu merak ediyoruz. Bu bakımdan sizler için 81 ilin plakalarını paylaşıyoruz. Peki 32 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

32 NERENİN PLAKASI?

32 plakası hangi ile ait : Isparta

32 plakası Isparta iline ait bir plaka kodudur . Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve benzeri araçların arkasındaki plaka 32 ile başlıyorsa bu Isparta'ya ait demektir. Isparta'nın plakası 32'dir. Peki Isparta ilçelerinin plaka harfleri nelerdir?

ISPARTA'NIN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 32 olan Isparta'nın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları vardır. Bu harflere bakılarak o plakanın Isparta'nın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabiliriz. Şimdi 32 Isparta plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini paylaşalım:

Isparta Merkez ilçesi plaka harfleri :

32 AC 001 - 32 AZ 999

32 C 0001 - 32 C 9999

32 DA 001 - 32 DZ 999

32 FA 001 - 32 FZ 999

32 HA 001 - 32 HZ 999

32 MA 001 - 32 MA 999

32 S 0001 - 32 S 9999

32 T 0001 - 32 T 9999

Yalvaç ilçesi plaka harfleri :

32 EA 001 - 32 ED 999

32 EK 001 - 32 EK 999

32 YA 001 - 32 YZ 999

Eğirdir ilçesi plaka harfleri :

32 EH 001 - 32 EH 999

32 EL 001 - 32 EZ 999

Keçiborlu ilçesi plaka harfleri :

32 K 0001 - 32 K 9999

Gelendost ilçesi plaka harfleri :

32 KA 001 - 32 KZ 999

Senirkent ilçesi plaka harfleri :

32 NA 001 - 32 NZ 999

Şarkikaraağaç ilçesi plaka harfleri :

32 SA 001 - 32 SZ 999

Uluborlu ilçesi plaka harfleri :

32 UA 001 - 32 UZ 999

Sonuç olarak 32 plakası Isparta şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıdaki gibidir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.