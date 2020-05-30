30 Mayıs Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İstanbul'da İSKİ'nin programına göre Arefe günü olan 30 Mayıs Cumartesi günü planlı bir kesinti gözükmüyor. Bayram nedeniyle arıza dışında planlı kesintisi yaşanmaması muhtemel.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Güzelyurt Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.05.2020 09:24

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.5.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.