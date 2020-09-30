30 Eylül Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Eylül Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Arnavutköy

NO: 2698829

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, BEDİ, DALGAKIRAN, MİRAY, YEDİKULE, ŞAHAN sk bölgelerinde 30/09/2020 01:00:00 - 30/09/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2698832

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, BEDİ, DALGAKIRAN, MİRAY, YEDİKULE, ŞAHAN sk bölgelerinde 30/09/2020 03:00:00 - 30/09/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2698833

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah IHLAMUR ÇİÇEĞİ sk / KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YEŞİLCE, ÜMMET, İLKE sk / TAŞOLUK mah RÜZGAR GÜLÜ, SELÇUKLU sk bölgelerinde 30/09/2020 04:30:00 - 30/09/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2696706

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TERKOS mah DEMOKRASİ, HEKİM, KUŞBURNU, LADİN, LALE, LAVANTA, MANOLYA, MENEKŞE, MİNE, NİMET, RASİM AĞA, TERKOS-KARABURUN, ZEYNEL ÇAYLAN sk bölgelerinde 30/09/2020 09:00:00 - 30/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2696762

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah ALAYBEYİ, TERKOS-KARABURUN sk / DURUSU mah DARI ALİ, DR. AHMET DAĞLAR, DURUSU-YENİKÖY, DİLŞAT, FERHAT TOKER, FIRINCI CEMAL, HAMİT ONBAŞI, TERKOS-KARABURUN, TEVFİKAĞA, YENİKENT, ZÜLFİKAR, ÖZLÜ sk / TAYAKADIN mah ACAR, AKYEL, BEYHAN, BEYZA, BEŞVANA, KARACA, KEBİR, MURAT, MUSA AVCI , SERHAN, SEVİM, SİNEM, TAYAKADIN-TERKOS sk / TERKOS mah DURUSU-YENİKÖY sk / YENİKÖY mah AKDAMLA, BEYAZ LALE, FERHAT TOKER, FIRINCI CEMAL, GÜMÜŞ, HİDAYET, KIRMIZI KARANFİL, KIRMIZI LALE, NAZİK, NEŞE, ORKİDE, PEMBE GÜL, PEMBE KARANFİL, RÜZGARLI, SARI KARANFİL, SARI LALE, SARIGÜL, TEVFİKAĞA, ULUÇAY sk bölgelerinde 30/09/2020 13:00:00 - 30/09/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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