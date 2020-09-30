30 Eylül Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 30 Eylül Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Arıza Kesinti

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.09.2020 09:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.09.2020 09:51

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.09.2020 09:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Burhaniye Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.09.2020 10:25

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.