30 Ağustos Süper Loto büyük ikramiye ne kadar? Süper Loto 30 Ağustos Süper özel çekilişi açıklandı!

Her hafta salı, perşembe ve pazar günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi saat 21:30'da yapıldı. 30 Ağustos Süper Loto büyük ikramiye ne kadar? Detaylar haberimizde.

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NE KADAR?

Süper Loto'da son çekilişte büyük ikramiye sahibini buldu. Sisal Şans tarafından 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 1 kişi 32 milyon 364 bin 752 TL ikramiye kazandı ve gözler şimdi bu akşamki 30 Ağustos çekilişine haberimizden ulaşabilirsiniz.

TÜM ÇEKİLİŞLER NEREDEN İZLENİR?

Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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