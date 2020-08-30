30 Ağustos koronavirüs tablosu nasıl? 30 Ağustos vaka sayısı nedir? Koronavirüs test sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Her geçen artan hasta sayısı endişeye sebep oldu. İşte koronavirüs tablosu detayları.....

TEDBİR UYARISI

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000'den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 CAN daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur" dedi.

"DÜNE GÖRE TEST TALEBİ AZALDI

"Bakan Koca, "Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde" ifadelerini kullandı.