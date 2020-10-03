3 Ekim 2020 çılgın sayısal loto sonuçları! 3 Ekim 2020 çılgın sayısal loto sonuçları nasıli?

Milli sayısal lotonun en yüksek gelire sahip oyunlarından birisi olan Çılgın sayısal lotoda bu gece sonuçları çekildi. Gçen haftaki devirlerle beraber 67 milyonu bulan büyük ikramyenin kazananı kim oldu? 3 Ekim 2020 çılgın sayısal loto sonuçları nasıl? Sonuçlar nasıl?

ÇILGIN SAYISAL LOTO BU GECE SONUÇLARI NASIL?

Milli sayısal lotonun en yüksek gelire sahip oyunlarından birisi olan Çılgın sayısal lotoda bu gece sonuçları çekildi. İşte sonuçlar:

Çılgın Sayısal Loto'nun 3 Ekim tarihli 27. çekiliş sonuçları şu şekilde; 5-23-24-54-83-87 joker 52