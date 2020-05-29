29 Mayıs Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde:

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 29.05.2020 02:00 - 29.05.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ BAĞLAR MAH. 53 sk,45 sk,46 sk. bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2483528) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2483528)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 29.05.2020 00:01 - 29.05.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 134. sk , 127 sk, 133 sk,128 sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2483525) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2483525)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 29.05.2020 04:00 - 29.05.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ/ BAĞLAR mah 41., 42., 43., 44., 46., 47., 49., 50., 51. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2483529) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 29.05.2020 15:00 - 29.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÜLÇİN, KOÇAK sk / BAŞAK mah KATİP, KUMRU, ŞAİR ZİHNİ sk / GÜVERCİNTEPE mah NUR, PEYAMİ SAFA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2482771) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2482771)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 29.05.2020 15:00 - 29.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah MELEK sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2482768) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2482768)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 29.05.2020 15:00 - 29.05.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah BOZCAADA sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2482751) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 29.05.2020 05:00 - 29.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ALTINTEPE, ARDA TURAN, ATATÜRK, FEVZİ PAŞA, GÜN IŞIĞI, KALECİK ÇIKMAZI, KARLI, KUBİLAY, KUTLU, KUYU, MALAZGİRT, MAVİ, MAVİBULUT, MEKTEP, MİHRİBAN, MİMAR SİNAN, PETEK, SELVİ, TAYFUN, YAHYA KEMAL, ÜMİT, İNCİ, İSTİKLAL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2485312) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2485312)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 29.05.2020 18:00 - 29.05.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah HARMAN sk / YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, ULUBATLI sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2485624) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2485624)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 29.05.2020 00:01 - 29.05.2020 03:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, FEZA, FUNDA, OBA, PAK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2485305) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 29.05.2020 16:00 - 29.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah CENGİZ TOPEL, GALİP ESMER, KALENDER, SEZGİ, ÜLKÜ sk / YAKUPLU mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2484535) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2484535)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 29.05.2020 16:00 - 29.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah HALİDE EDİP ADIVAR, YÜCEL, İSTİKBAL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2484536) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 29.05.2020 15:00 - 29.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah CİHANGİR, MEBUSAN YOKUŞU sk / ÖMER AVNİ mah BİLEZİK, CANFEDA ÇIKMAZI, FEDA ÇIKMAZI, FINDIKLI ÇELEBİ HAMAMI, MECLİS-İ MEBUSAN, MERDİVEN, MOLLA BAYIRI, MOLLA ÇELEBİ ÇEŞME ÇIKMAZI, RIZA BEY, SARAY ARKASI, İNEBOLU, İNEBOLU ÇIKMAZI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2476315) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2476315)İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 29.05.2020 15:00 - 29.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIMİMİ mah DİBEK, ESKİ PARMAKKAPI, GALATA BEYAZIT, GALATA MANDIRASI, HACI MİMİ KÜLHANİ, HOCA ALİ, HİSARYANI, KAFESÇİ NACİ, KARABAŞ MEKTEBİ, KEMERALTI, KOLTUKÇULAR ÇIKMAZI, LÜLECİ HENDEK, LÜLECİLER, LÜLECİLER ARASTASI sk / MÜEYYETZADE mah ALİ HOCA ARALIĞI, HOCA ALİ, LÜLECİ HENDEK, TATAR BEYİ sk / ŞAHKULU mah KADRİ BEY ÇIKMAZI, SERDAR-I EKREM, ŞAH KULU BOSTAN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2480931) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 29.05.2020 15:00 - 29.05.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YAZLIK mah BAŞOĞLU, BORA, BOTANİK, BOZ, BOZDAĞ ÇIKMAZI, BOZDOĞAN, BOZKAYA, BOZKIR, DOĞANYOL, KORDON, YETKİN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2484588) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2484588)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 29.05.2020 02:00 - 29.05.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÜMÜŞPINAR mah ATASOY ÇIKMAZI, AYDINLIK, AŞKIN, BESTEGÜL ÇIKMAZI, BİLLUR, GÜLDEN ÇIKMAZI, GÜMÜŞ, GÜNEŞ, HALİS, HAMİDİYE ÇIKMAZI, KÖY KONAĞI, RAZGIRAT, SALKIM ÇIKMAZI, TÜMSEK, ULUBATLI, VAKİT ÇIKMAZI, YUDUM ÇIKMAZI, ZİVER, ÖNDER ATATÜRK, ÖZYURT ÇIKMAZI, ŞEFFAF, ŞÜHEDA, ŞİMŞEK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2484504) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2484504)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 29.05.2020 10:00 - 29.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah AKTAŞ ÇIKMAZI, BERHUDAR, BERİL, CELAL İLALDI, EKER SK. bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2483557) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 29.05.2020 16:00 - 29.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 118., 133., 136., 140., 155., 156., 157., 158., DOĞAN ARASLI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2484401) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2484401)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 29.05.2020 00:00 - 29.05.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1418., 1421., 1422., 1464., 1465., 1467., 1468., 1469., 1470., 1471., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2483312) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 29.05.2020 15:00 - 29.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 2.CAMİİ, 2.IŞIL, 3.DERE, ATATÜRK, BAYRAK, CAMİİ ARKASI, KIVRILAN, NAMIK KEMAL, SAĞLAM, VARDAR, YÖRÜK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2482534) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 29.05.2020 16:00 - 29.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk / KATİP KASIM mah HAYRİYE TÜCCARI, KIZILTAŞ sk / MESİHPAŞA mah AZİMKAR, MESİHPAŞA sk / MİMAR KEMALETTİN mah AZİMKAR, KIZILTAŞ, KOSKA, LALELİ, MESİHPAŞA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2483545) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 29.05.2020 16:30 - 29.05.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 567. sk / MEVLANA mah 838., 910., AKŞEMSETTİN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2482717) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2482717)İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 29.05.2020 15:00 - 29.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ- ŞEMSİPAŞA mah 10., 11., 9., SOKULLU MEHMETPAŞA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2482732) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 29.05.2020 15:00 - 29.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DARGIN, EYÜP SULTAN, HASBAHÇE, KUBAN, REHA, SEDA, ÖYKÜ sk / NURTEPE mah AYYÜZLÜ, BALSUYU, BİRSEN, DÜNYA, DİYAR, ELMALI, EMİN, EYÜP SULTAN, GÖKNAR, GÖRKEMLİ, GÜNEY, IRMAK, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KUBAN, MALKOÇ, NAR ÇİÇEĞİ, NURSAL, PETEK, SEZGİN, VADİ, YOL, ÇORUH, ÖZALP, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2482690) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2482690)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 29.05.2020 01:00 - 29.05.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DARGIN, EYÜP SULTAN, HASBAHÇE, KUBAN, MERMERCİLER, REHA, SADABAD, SEDA, ÖYKÜ sk / NURTEPE mah AYYÜZLÜ, BALSUYU, BİRSEN, DÜNYA, DİYAR, ELMALI, EMİN, EYÜP SULTAN, GÖKNAR, GÖRKEMLİ, GÜNEY, IRMAK, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KUBAN, MALKOÇ, NAR ÇİÇEĞİ, NURSAL, PETEK, SEZGİN, VADİ, YOL, ÇORUH, ÖZALP, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2482695) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2482695)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 29.05.2020 01:00 - 29.05.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ACIBADEM, ASAF, BİNNUR, CEVHER, DOĞAN, ECRİN, ELVAN, KAĞITHANE BARBAROS, OĞUZELİ, YILDIZ, ÇAMÖZÜ, ÇAĞDAŞ, ÇELİKAY, ÇETİN, ÇİLE, ÇİLEK, ÇİÇEKÇİ sk / YEŞİLCE mah BARBAROS, DOLUNAY, DOSTLUK, DOĞUŞ, DİK, HALİL RAHMAN, KAĞITHANE BARBAROS sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2482566) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2482566)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 29.05.2020 15:00 - 29.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞAR, CENGİZ TOPEL, DEFNE, ELA, ETİBANK, FETİH, GÖMEÇ, GÖÇEN, GÜLİBRİŞİM, GÜNEŞ, HELAL, KARAÇAM, NEZİH, OKUL ARKASI, SİLAHTAR, YURDANUR, ÖZGE, ÖZLER, İSTİKLAL, ŞEFKAT sk / MERKEZ mah EREN, GÜLDESTE, KASIMPATI, SARIKANARYA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2482051) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2482051)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 29.05.2020 17:00 - 29.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah TALİP PAŞA CAMİ sk / ÖRNEKTEPE mah BEYAZ ZAMBAK, ETİBANK, GÖKSU, MEVLANA, MİMAR SİNAN, ONUR, PAZAR İÇİ ÇIKMAZI, PAŞALI, SALMAN ÇIKMAZI, SELVİ, YENİ UFUK, YENİYOL, YENİYOL ARALIĞI, YEŞİL KIBRIS, ZAKKUM, ÖRNEK TEPE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AYDINCIK, AŞKIM, BAŞAR, BEHZAT BUDAK, BEYDAĞ, BİRLİK, CENGİZ TOPEL, CEVVAL, ETİBANK, FINDIK, FİKRET ÇIKMAZI, GAMZELİ, GÖKTAŞ, HARDAL, KARDEŞ, KAZIM, NASIR, NEHİR, PETUNYA, RAHMET, YAPRAK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2482053) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2482053)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 29.05.2020 01:00 - 29.05.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah OĞUZELİ sk / YAHYA KEMAL mah ALTAY, HAKAN, KIVRIM, OKUL, ŞAİR sk / ÇAĞLAYAN mah AYAZMA, ŞAİR sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2484150) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2484150)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 29.05.2020 15:00 - 29.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah OĞUZELİ sk / YAHYA KEMAL mah ALTAY, HAKAN, KIVRIM, OKUL, ŞAİR sk / ÇAĞLAYAN mah AYAZMA, ŞAİR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2484151) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 29.05.2020 15:00 - 29.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 327., 328., 329., 330., 332., 333. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2480724) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2480724)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 29.05.2020 15:00 - 29.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.AŞIK VEYSEL, 1.MİMAR SİNAN, 1.SEMBOL, 1.SÜLÜN, 1.TOLGA, 1.UZAY, 3.KARTAL, 3.SAKARYA, AKATLAR, AKYEL, BABİL, KAFKAS, MERT, MİMARBAŞI, OKAN, OSMANCIK, ŞEHİT ENGİN İNCE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2481381) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2481381)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 29.05.2020 05:00 - 29.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.CENGİZ TOPEL, 1.MERİÇ, 1.ORTA, 1.YAYLA, 1.ÇAPRAZ, 2.GÜNEŞ, 3.BAHAR, AYKIRI, BAĞLAR, ER, GÜDÜCÜ, GİRNE, KANAL, KIZILKAYA, MOR, TURAN, TÜRE, ZEYBEK, ZÜMRÜT, ÖZGÜR, ÜLKÜ, İKBAL, İLKNUR, ŞAŞKIN BAKKAL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2482779) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2482779)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 29.05.2020 05:00 - 29.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah YENİYOL sk / GÜLTEPE mah 1.ALAGEYİK, 1.SEREN, 1009., 2.CAMİ, BAĞLAR, BELLİ, MOR, SALİHLİ, ZÜMRÜT, ŞEHİT MAHMUT ERGÜL, ŞEHİT ÖZGÜR GÜVEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2482781) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 29.05.2020 15:00 - 29.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 110. sk / BALTALİMANI mah ANAFARTALAR, BAŞARI, BİLGE, ECE, GAMZE, GELİNCİKLER, GENÇLİK, GÜLYOLU, GÜRBEN, HASIR ÇIKMAZI, HAVZA, HAYAL ÇIKMAZI, ILIMAN, KAR, KAYA OCAĞI, KAYNAK, KIRLANGIÇ, MERCAN., MESUT , MEYAN ÇIKMAZI, ORTANCA, REVANİ, TATLI NAR, TEMİZ ÇIKMAZI, TOPRAK, ULUSAL, UTKU, UYGAR, UĞURLU, VARLIK, VENÜS, VEZİR, YAĞIZ, YETKİN, YEŞİM, ZİRVEM, ÜLKÜ ÇIKMAZI, ÜRETKEN ÇIKMAZI, ÜRÜN ÇIKMAZI, İSPİNOZ, ŞEHİT SIRRI KALELİ sk / FATİH SULTAN MEHMET mah BIÇKIN, DERİN ÇIKMAZI, MERCAN.., REYHAN, SERENAT, ŞEHİT HASAN UZUN, ŞEHİT YILMAZ ÖNER sk / MERKEZ mah ŞEHİT MİTHAT YILMAZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2480879) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2480879)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 29.05.2020 07:30 - 29.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 101., 104., 105., 125., 151., 153., 154., 162., 164., 165., 166., 167., 168., 169., 170., 174., AYAZAĞA 170. ÇIKMAZI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2482585) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2482585)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 29.05.2020 07:00 - 29.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2., ADA DOĞANI, AMBER ÇİÇEĞİ, HARMANLAR, TAFLAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2482568) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2482568)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 29.05.2020 05:00 - 29.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 110. sk / BALTALİMANI mah ANAFARTALAR, BALTALİMANI HİSAR, BALTALİMANI ÇAYIR, BAŞARI, BEYAZ, BİLGE, DOĞANŞAR, ECE, GAMZE, GELİNCİKLER, GENÇLİK, GÜLYOLU, GÜRBEN, HASIR ÇIKMAZI, HAVZA, HAYAL ÇIKMAZI, ILIMAN, KAR, KAYA OCAĞI, KAYNAK, KIRLANGIÇ, KIRÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, MERCAN., MESUT , MEYAN ÇIKMAZI, ORTANCA, PARK, REVANİ, SAKIP SABANCI, TATLI NAR, TAYFUN, TAŞLIBAYIR, TEMİZ ÇIKMAZI, TOPRAK, ULUSAL, UTKU, UYGAR, UĞURLU, VARLIK, VENÜS, VEZİR, YABAN, YAĞIZ, YETKİN, YEŞİM, ZİRVEM, ÜLKÜ ÇIKMAZI, ÜRETKEN ÇIKMAZI, ÜRÜN ÇIKMAZI, İSPİNOZ, ŞEHİT SIRRI KALELİ sk / EMİRGAN mah ADALET, ADEM YAVUZ, AHMET CELALETTİN, AKTAR ABDİ, ARDIÇ, ASLANBAŞ, BAYAN, BOSTANLI, BOYACI ÇEŞME, BOYACIKÖYÜ YOKUŞU, BOZTEPE, DESTAN ÇIKMAZI, DÖNÜM, EMİRGAN 1., EMİRGAN 2., EMİRGAN 3. ÇIKMAZI, FIRIN, FISTIKLI BAĞ ALTI, FISTIKLI BAĞLAR, GENÇ ÇIKMAZI, GÖKSU ÇIKMAZI, GÖRGÜ, HAKKAK YÜMNİ, HANEDAN ÇIKMAZI, HAYDAR RIFAT, HEKİM ATA, HURŞİT EFENDİ, KANLIKAVAK DERESİ, KANTAŞI, KARANFİL, KOZA, KOZLU, MARANGOZHANE, MORMENEKŞE, MÜHENDİSLER, NECİP PAŞA, PANAYIR, POSTA YOLU, POSTA YOLU ALTI, POSTA YOLU ARKASI, SAKIP SABANCI, SEZAİBEY, TAN, TOROS ÇIKMAZI, YAVER SELAHATTİN, YEDEKÇİ HÜSEYİN, YILDIRIM, YUNUS AĞA, ZARİF, ÇAM FISTIĞI, ÇAMLAR, ÇAĞLA, ŞİRİN sk / FATİH SULTAN MEHMET mah ADAK, AKCAN, AKIN ÇIKMAZI, AKYÜREK ÇIKMAZI, AKİDE, AKİK ÇIKMAZI, ALAÇAM, ALEV, ASUDE, ATATÜRK, AVŞA, AYDINLIK, BAHÇE, BENEK, BERİVAN, BEYAZ, BEYAZGÜL ÇIKMAZI, BIÇKIN, BOR, BORA ÇIKMAZI, BOZDOĞAN ÇIKMAZI, BOZKIR, BRONZ, BUKET bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2482583) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 29.05.2020 15:00 - 29.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah AKYAR, BADEMLİ, BALIK, BARDAKÇI ÇIKMAZI, BESTEKAR, CANBAZ, CUMHUR, DOĞRULUK, FIKRA ÇIKMAZI, GELİBOLU, GÖKYÜZÜ, HACI YAKUP, ILGIT, KADASTRO, KAHRAMAN, KARŞIYAKA, LİMAN, MEKTUP ÇIKMAZI, MUDANYA, MİRAY ÇIKMAZI, PARLAK, POYRAZOĞLU, SARUHAN, VİLLA ÇIKMAZI, YARDIMCI, YENİCE ÇIKMAZI, YESEVİ, ÇALILI, ÇELENK, ÇINARLI, ÖZTEKİN, İSTASYON, ŞAMİL, ŞEHİT TEĞMEN BAHTİYAR TOPRAK, ŞENGÜL, ŞENTÜRK sk / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GÖLET, SUNGUR ALP sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2482678) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2482678)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 29.05.2020 15:00 - 29.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ATİK, BOŞ, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRLİK, COŞKU, CİNGÖZ, DEMOKRASİ, DENİZYILDIZI, DURGUN, ESARET, FIRFIR, FİYONK, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, GÖK, GÜLPEMBE, GÜVEN, GİRGİN, HANCIOĞLU, HASFIRIN, HAVANCI, HAYIRLI, HAYRABOLU, HÜKÜMDAR, HÜZÜN, KARAKARTAL, KATİBİM, KUVVET, KÜLTÜRLÜ, MARTIKUŞU, MERHAMET, MISIR, MUKADDES, MÜNEVVER, NAKİL, NARLIKAPI, NARLITEPE, NATO, OCAK, PITIR, SAKLIBAHÇE, SARIDAĞ, SARIEFE, SARIÇAM, SARRAF, SELEN, SENCER, SERAMİK, SEVDALI, TARLABAŞI, TERCÜMAN, TESKERECİ, TOPTANCI, TOYA, TURALLAR, TİCARET, UZER, UÇUK, UĞURKAN, VEDA, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAVUZCAN, YELKOVAN, YOLAÇAR, YÜZÜNCÜYIL, ZEMİN, ÇAVUŞ, ÜMİT, İLKE, İSTANBUL, İŞLETME, ŞÜKRÜ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2482689) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 29.05.2020 15:00 - 29.05.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah AKÇAY, BAYRAM, BİNNUR, CEZERYE, DEFNE, GONCA, GÖL, GÖLBAŞI, GÜLENDAM, GÜLİSTAN, GÜVERCİN, HİLAL, KANDİL, KINALI, PAPATYA, PELİN, SELVİ, VAKFIKEBİR, YAVUZ SELİM, YENİ, ZEYTİN, ÇALI, ÇEŞME, ÇİMEN, ÇİTLEMBİK, İNCİ, ŞAHİN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2481943) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2481943)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 29.05.2020 18:30 - 29.05.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 113., 114., 115., 116., 134., 141., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 62., 63., 65., 67., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2482718) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2482718)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 29.05.2020 15:30 - 29.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 171., 178., 181., 183., 184., 186., 26., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2482716) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.