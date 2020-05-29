29 Mayıs Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
29 Mayıs Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!
İstanbul'da İSKİ'nin programına göre Arefe günü olan 29 Mayıs Cuma günü planlı bir kesinti gözükmüyor. Bayram nedeniyle arıza dışında planlı kesintisi yaşanmaması muhtemel.
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mavigöl Mah,Bolluca Mah
Açıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.05.2020 08:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.05.2020 10:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.05.2020 09:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah,Kandilli Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.05.2020 09:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.