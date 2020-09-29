29 Eylül 2020 Salı 31259 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

29 Eylül tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 64 sayfadan oluşan 29 Eylül 2020 Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31259 SAYILI RESMİ GAZETE