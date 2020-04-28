28 Nisan Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde:

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 28.04.2020 05:00 - 28.04.2020 06:00 saatleri arasında, KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk / HARAÇÇI mah sk / KARLIBAYIR mah sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah sk / MEHMET AKİF ERSOY mah sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah sk / NENEHATUN mah sk / TAŞOLUK mah sk / YAVUZ SELİM mah sk / İSLAMBEY mah sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah sk / FEVZİ ÇAKMAK mah sk / KARADENİZ mah sk / MEVLANA mah sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2450032) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2450032)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 28.04.2020 02:00 - 28.04.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah NEZAKET, SIRTKÖY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2446715) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 28.04.2020 09:00 - 28.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MAHMUTBEY mah 2539., 2540., 2581., 2640., 2643., 2644., 2645., 2646., 2647., 2648., 2649., 2650., 2651., 2652., 2653., 2654., 2655., KÜÇÜK HALKALI, ORDU, PEYAMİ SAFA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2448204) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2448204)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 28.04.2020 10:00 - 28.04.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 18., 20., 7., 8., 9. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2449942) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 28.04.2020 16:00 - 28.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah IRMAK, MUSTAFA KEMALPAŞA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2448719) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2448719)İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 28.04.2020 15:00 - 28.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah HÜR, KORKUT, ÇAMLI, ÇAMLI ÇIKMAZI, ÜÇEVLER sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, ATATÜRK, BABİL, BADEMLİ, BAHARİSTAN, BAHARİYE, BAKIR, BÜNYAN, BİNGÖL, EMİR SULTAN, MESUT 1, SARDUNYA 1, SARMAŞIK 1, SİTE 3 sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2447602) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 28.04.2020 16:00 - 28.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ / BASINKÖY mah ELİF, EMRE, GÜLÇİÇEĞİ, ÖZER, ŞEBNEM sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2448292) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2448292)İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 28.04.2020 16:00 - 28.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce/ YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZUHURATBABA mah AKATLAR, DR. TEVFİK SAĞLAM, HÜDAVERDİ, HÜDAVERDİ ÇARŞISI, KARABAL, SARSILMAZ, YAVUZEVLER MEKTEP, ÖZKUL sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2449929) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 28.04.2020 03:00 - 28.04.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FENERTEPE KIŞLASI ŞANTİYE ASFALT FABRİKASI bölgesinde, Yatırım Çalışması (2450011) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2450011)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 28.04.2020 05:00 - 28.04.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKKUŞ, AKLEYLEK, AKÇAM, ALBATROS, ARDIÇ, ATMACA, AĞAÇKAKAN, AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, BÜLBÜL, CENK KORAY, DALGIÇKUŞU, EBABİL, GÜVERCİN, KEMAL SUNAL, MARMARA, PAPAĞAN ÇIKMAZI, PIRILTI, SIĞIRCIK, SU ÇIKMAZI, SÜZER, TOPRAK ÇIKMAZI, ÇAKIL ÇIKMAZI, ÜVEYİK, İBİBİK ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI, İSKETE ÇIKMAZI, İSPİNOZ ÇIKMAZI sk / BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah NEZİH BARUT, YONCA, ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2447697) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 28.04.2020 00:00 - 28.04.2020 07:30 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 198., 67. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2449034) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2449034)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 28.04.2020 00:00 - 28.04.2020 07:30 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2449025) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 28.04.2020 16:00 - 28.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah ÖMER HAYYAM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah RUMELİ, VALİ KONAĞI, ZAFER sk / HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, TEŞVİKİYE, VALİ KONAĞI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2449094) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 28.04.2020 15:00 - 28.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AKDAMAR, ALEV 1, ARZU 1, ARİF, ASOS, AYDINLAR, AĞAÇKAKAN, BAYRAM 1, BAŞAK ÇIKMAZI, BENLİ, BURCU 1, BÜLBÜL 4, BİLLUR 2, D-100 KARAYOLU, DEKOR, DERYA 2, DOĞAN 2, DUYGU, DİLEK 1, FERMAN, FLORYA, FİLİZ 1, GÖNÜL, GÖNÜLLÜ, GÜVEN 1, KANARYA 1, KAYINAĞACI, KÖPRÜ 1, LALAPAŞA, LEYLA, LİDER, MADEN, MECNUN, NAZLI 2, NEKTAR, NİLÜFER 2, PATARA, SAĞLIK 3, SEDEF 1, SEHER 2, TAMAY, TARLAKUŞU, TOLGA 1, UYGUR, YUNUS EMRE 3, ZAFER 1, ÇAMLIK 1, ÖZLEM 2, İSTANBUL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2446727) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 28.04.2020 10:00 - 28.04.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah KEMER sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, AKMAR, GÜLYAYLA, KAYA ARA, KAZANCI, SELVİ, ÇAYELİ, ŞEHNAZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2448799) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 28.04.2020 14:00 - 28.04.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MERCAN mah FİNCANCILAR, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk / TAYA HATUN mah BEKİRDEDE ÇIKMAZI, MAHMUTPAŞA HAMAMI, SANDALYECİLER, TARAKÇILAR, TARAKÇILAR ÇIKMAZI, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU, ÇARKÇILAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2443845) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 28.04.2020 16:00 - 28.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah 48/1., ALTIN, AYDINLAR, BAĞLIK, GÖNENLİ CAMİ, KAVAKLIDERE, KEÇESUYU, KEÇEYOLU, KIRÇEŞME, KÜÇÜKKÖY, MEŞELİ, NARLI, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, SAPAN, TOROS, ÇİMENZAR, ŞELALE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2448154) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 28.04.2020 14:00 - 28.04.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah CEVİZ, MEHMET AKİF ERSOY, SEDİR, YÜKSEL sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2448722) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 28.04.2020 14:00 - 28.04.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah KAĞITHANE BARBAROS sk / YAHYA KEMAL mah SUCU sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, AYTEKİN, DEMİRBAŞ, DEMİRBAŞ ÇIKMAZI, DONANMA, KAĞITHANE BARBAROS, ULUBAŞ, ÇELİK, ŞEBNEM sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2448800) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2448800)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 28.04.2020 16:00 - 28.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ARİFE, CABİR, FURKAN, GİRNE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2448801) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2448801)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 28.04.2020 17:30 - 28.04.2020 19:30 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah DOĞAN, ECRİN sk , ÇALIŞKAN SOKAK bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2449766) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 28.04.2020 05:00 - 28.04.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah ZEYNEBİYE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2450012) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2450012)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 28.04.2020 05:00 - 28.04.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah FATİH, TUNA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2450008) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 28.04.2020 05:00 - 28.04.2020 08:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ARIKÖY AÇELYA, ARIKÖY CEVİZ, ARIKÖY DEFNE, ARIKÖY DİŞBUDAK, ARIKÖY GÜLİBRİŞİM, ARIKÖY KASIMPATI, ARIKÖY KÖKNAR, ARIKÖY LAVANTA, ARIKÖY MEŞE, ARIKÖY PALMİYE, ARIKÖY SARDUNYA, ARIKÖY SERVİ, ARIKÖY ÇINAR, ARIKÖY İĞDE, AYAZAĞA, FETHİ SEKİN, KÖKNAR, MAÇKA, TAŞKIŞLA, TURAN, ÇİTLENBİK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2449050) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2449050)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 28.04.2020 05:00 - 28.04.2020 08:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ARIKÖY DEFNE, ARIKÖY ERGUVAN, ARIKÖY MANOLYA, ARIKÖY MENEKŞE, ARIKÖY MEŞE, ARIKÖY SERVİ, ARIKÖY SUSAM, ARIKÖY YASEMİN, GÜMÜŞSUYU, MANOLYA/, TAŞKIŞLA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2449052) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 28.04.2020 16:00 - 28.04.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah ALPARSLAN, BADEM, BAHAR, CEYLAN, FEZA, FIRAT, GAZEL, GELİNCİK, GÜLBAHÇE, KALE CAMİİ, KARANFİL, KASIMPATI, KEKLİK, MANOLYA, MENEKŞE, NERGİS, ÇAĞLA, ÇELEBİ, ŞEN sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1351. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2448163) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2448163)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 28.04.2020 01:00 - 28.04.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah DEMİRCİ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GALİP ESMER, GELİNCİKLER, HANIMELLER, KARANFİLLER, LALEZAR, MANOLYALAR, ORKİDELER, TAŞ, TÜREL, VEFA POYRAZ, ZAKKUM, ÇELİK, ÇİM sk / HABİBLER mah 2689., 2690., 2690/1., 2691., 2700., 2701., 2702., 2704., 2710., 2711., 2712., 2714., 2714/1., 2714/2., 2715., 2716., 2716/1., 2717., 2718., 2718/1., 2718/2., 2718/3., 2719., 2719/1., 2720., 2721/1., 2721/3., 2722., 2722/1., 2722/2., 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/1., 2724/2., 2724/3., 2725., 2726., 2727., 2728., 2732., 2733., 2734., 2735., 2736., 2737., 2738., 2739., 2740., 2741., 2742., 2745., A-1, ESKİ EDİRNE ASFALTI, SELÇUKLU, Z-1 sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2450007) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 28.04.2020 16:00 - 28.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 75/1., AHMET YESEVİ, CAMİ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2449930) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2449930)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 28.04.2020 16:00 - 28.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 288., 75/2., 75/3., ŞEHİT MEHMET USLU sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2449933) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.