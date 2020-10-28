28 Ekim Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 28 Ekim Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.10.2020 06:44

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.10.2020 09:06

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Kocataş Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 28.10.2020 09:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Çamlıtepe Mah[Derbent Mah]

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.10.2020 09:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.