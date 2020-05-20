27. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri! Kadir gecesi iftar menüsü!

İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 27. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

27. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Ramazan bayramına yaklaştığımız orucun 27. gününde iftar sofrasında birbirinden lezzetli yemekler var. Orucu açmak için iftarınıza komşularınızı ve akrabalarınızı davet ettiyseniz, 27. gün menüsü ile geceye lezzet katabilirsiniz.

İftarın manevi ortamına damak tadı katacak olan 27. gün menüsünde kırmızı mercimek çorbası, tavuk etli kağıt kebabı, mercimekli mantı, kırmızı lahana salatası ve fincanda cupcake var.

27. GÜN İFTAR MENÜSÜ

KIRMIZI MERCİMEK ÇORBASI

TAVUK ETLİ KAĞIT KEBABI

MERCİMEKLİ MANTI

KIRMIZI LAHANA SALATASI

FİNCANDA CUPCAKE