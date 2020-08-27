27 Ağustos Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 27 Ağustos Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Arıza Kesinti

İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Örnek Mah,Mustafa Kemal Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 27.08.2020 10:04

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.8.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 27.08.2020 10:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.Arıza Kesinti

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Piyale Paşa Mah,Kaptanpaşa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 27.08.2020 11:07

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler : Emek Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 27.08.2020 10:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.8.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 27.08.2020 10:41

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.8.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : İzzettin Mah,Kaleiçi Mah,Ferhatpaşa Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 27.08.2020 10:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.