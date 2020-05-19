26. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri! Kadir gecesi iftar menüsü!

İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 22. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

KADİR GECESİ İFTAR MENÜSÜ

26. günün iftar menüsünde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) en sevdiği yemeklerden oluşan menü var.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) en sevdiği yemeklerden oluşan menü ile iftar yapmak, oruçtan alacağınız feyzi bir kat daha artıracak.

26. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Hurma: Yusuf Bin Abdullah Bin Selam'dan (RA) "Peygamber'ı (S.A.V) gördüm, bir parça ekmek aldı, üstüne hurma koydu ve şöyle dedi "İşte bu, bunun katığıdır."

Tavuk çorbası: Ebu Halid'den (RA) "Ebu Musa'nın (RA) yanına girdim tavuk yiyordu. Bana yaklaştı sen de ye dedi, çünkü ben Resulullah'ı (ASM) tavuk yerken gördüm."

Kabak yemeği: Enes (RA)'dan "Bir terzi Peygamber (S.A.V) onun için hazırladığı yemeğe davet etti, ben de onunla gittim. Ona bir arpa ekmeğiyle içinde kabak bulunan bir çorba ile kurutulmuş et sundu. Enes (RA) dedi ki "Peygamber'in (S.A.V), tabağın etrafından kabakları araştırarak topladığını gördüm. İşte o gün bugün ben kabağı çok severim."

Et yemeği: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) "Et, dünya ve âhirette yiyeceklerin efendisidir." buyurdular. Peygamber Efendimizin en çok koyunun kürek ve ön kollarının etini yiyip sevdiği rivayetlerden geçer.

Meyve salatası: İbn Abbas'dan (RA) "O (ASM), narı tane tane alıp yiyordu. Bunun üzerine ona denildi ki: Neden böyle yiyorsun?" "Yeryüzünde aşılanan hiçbir nar ağacı yoktur ki cennet tanelerinden bir taneden olmasın. Umarım bu tane onun tanelerinden biridir." dedi.

İbn Abbas'dan (RA)"Hz. Talha (RA) şöyle anlatıyor "Bir gün Resulullah Efendimizin (ASM) ziyaretlerine gitmiştim. Huzurlarına girdiğimde elinde bir ayva bulunuyordu. Bana "Ya Talha, buyur ye. Zira ayva kalbi takviye eder, gönlü hoş tutar." buyurdular.

Un helvası: Hz Aişe'den (RA) rivayete göre, şöyle demiştir "Resulullah (S.A.V) helva ve balı severdi."