26 Eylül Cumartesi Erzurum hava durumu! Erzurum'da yağış olacak mı? Hava sıcaklığı kaç derece olacak?

Meteoroloji 36 ilde yağmur beklentisi ile vatandaşları uyardı. Ülkemizin yüksekliği (rakımı) en fazla olan şehirlerinden birisi Erzurum'dur. Haliyle Erzurum'da kışlar daha soğuk geçebiliyor. Meteoroloji'nin uyarısına göre Erzurum'da gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Şimdi detaylara bakalım.

26 EYLÜL CUMARTESİ ERZURUM HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin verilerine göre Erzurum'da bugün gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava durumu sıcaklığı ise 8°C - 24°C olacaktır.

ERZURUM 26 EYLÜL SAATLİK HAVA TAHMİNİ

Saat 09.00 - 12.00 : Gökgürültülü Sağanak Yağışlı : 20(sıcaklık) - 20(hissedilen sıcaklık) - 34(nem)

Saat 12.00 - 15.00 : Gökgürültülü Sağanak Yağışlı : 24(sıcaklık) - 24(hissedilen sıcaklık) - 31(nem)

Saat 15.00 - 18.00 : Gökgürültülü Sağanak Yağışlı : 19(sıcaklık) - 19(hissedilen sıcaklık) - 42(nem)

Saat 18.00 - 21.00 : Gökgürültülü Sağanak Yağışlı : 16(sıcaklık) - 16(hissedilen sıcaklık) - 58(nem)

Saat 21.00 - 24.00 : Parçalı Bulutlu : 14(sıcaklık) - 14(hissedilen sıcaklık) - 67(nem)