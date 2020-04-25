25 Nisan 2020 Cumartesi 31109 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

25 Nisan tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 216 sayfadan oluşan 25 Nisan 2020 Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31109 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– İnönü Üniversitesi Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– TS 1441-1 Yaylar-Kalite Gerekleri-Silindirik Helisel Sıkıştırma Yayları (Basınca Çalışan)-Bölüm 1: Yuvarlak Tel ve Çubuktan İmal Edilen, Sıcak Sarılmış Standardı ve TS 1441-2 Yaylar-Kalite Gerekleri-Silindirik Helisel Sıkıştırma Yayları (Basınca Çalışan)-Bölüm 2: Yuvarlak Çubuktan İmal Edilen, Seri İmalat İçin Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS – 2020/31)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/04/2020 Tarihli ve 9313 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/04/2020 Tarihli ve 9319 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri