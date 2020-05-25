25 Mayıs Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde:

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 25.05.2020 02:00 - 25.05.2020 03:00 saatleri arasında, KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah sk / ANADOLU mah sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah sk / ATATÜRK mah sk / BOLLUCA mah sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk / DURUSU mah sk / FATİH mah sk / HİCRET mah sk / KARLIBAYIR mah sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah sk / MAVİGÖL mah sk / NENEHATUN mah sk / TAYAKADIN mah sk / TERKOS mah sk / YAVUZ SELİM mah sk / ÇİLİNGİR mah sk / İMRAHOR mah sk / İSLAMBEY mah sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah sk / ZÜBEYDE HANIM mah sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2479890) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2479890)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 25.05.2020 02:00 - 25.05.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AYDINER sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah GÜLAY sk / BOLLUCA mah EREZ sk / HACIMAŞLI mah BAHÇE, BENNUR, DİBEKTAŞI, GÜLPINAR, GÜLİSTAN, HACIMAŞLI, HACIMAŞLI-ARNAVUTKÖY, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, HARAÇÇI YOLU ÇIKMAZI, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, OSMANLI, SARIDEDE, YAŞAR, ŞİMŞEK sk / HARAÇÇI mah ADİL, AHMER, AKGÜL, AKKIZ, AKYAR, AKÇA, ALABALIK, ALAY, ALBAY, ALEV, ALTAN, ALTINTAŞ, ALİHAN, ATABEK, ATAKAN, ATAMAN, AYDENİZ, AYGÜL, AYPARE, AZER, AZZAM, BAHTİYAR, BAYRAK, BAŞARAN, BAŞER, BEHİCE, BEKDEMİR, BERKSU, BEYKAN, BEYLER, BİLEN, BİLGEKAĞAN, BİNDALLI, BİNKAN, CENAP, COŞAR, DENGE, DOLMABAHÇE, DOSTLUK, DÜZYOL, DİNÇER, ELA, EMEK, EMRAH, ERENLER, ERKILIÇ, ERTUNGA, ESENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FEDAKAR, FELAK, FEVZİ, GEDİK, GURBET, GÖÇMENKENT, GÜLDEREN, GÜLNAZ, GÜLŞAH, GÜNDOĞDU, GÜZEL PARK, GİRAY, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, HALKSEVER, HALİM, HARAÇÇI, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARMANDERE, HARİKA, HATMİ, HAVZA, HAZAL, HAZİN, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, KANDIRA, KANDİLLİ, KARAGÖZ, KATİP ÇELEBİ, KEBAN, KERMES, KILAVUZ, KINA, KORUİÇİ, KUDRETLİ, KURAL, KUTLU, KUTLUKHAN, MABET, MADALYA, MAHMUDİYE, MALTEPE, MECİT, MEMBA, MENEVİŞ, MENZİL, MOR MENEKŞE, MUALLİM, MUHTEŞEM, MÜMİN, MİHRİBAN, NURSEL, NİLSU, REİS, SABRİ, SAHABİLER, SAKIZ GÜLÜ, SANEM, SARI MİMOZA, SARIKIZ, SARUHAN, SARVAN, SELANİK, SELDA, SELİM, SENİYE, SERKAN, SEYİTGAZİ, SIRAEVLER, SOLMAZ, SUALTI, SUNAR, SÜMER, SÜRMELİ, TALEBE, TANER, TARHAN, TAŞOLUK, TEFSİR, TEMİZ, TERZİ, TEZCAN, TILSIM, TINAZ, TUNÇ, UMUTLU, UTKU, UYUM, UÇANKUŞ, V bölgesinde, Manevra Çalışması (2479871) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 25.05.2020 15:30 - 25.05.2020 17:00 saatleri arasında, BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah AVCI, AZİM, BUHARA, BİRİKİM, DİLEK, FASIL, GÖKÇE, HÜRRİYET, KAFKAS, KÜHEYLAN, MEVSİM, TAŞKENT, UMUT, İMREN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2481388) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 25.05.2020 09:00 - 25.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 215., KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2480844) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 25.05.2020 02:00 - 25.05.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, BATTALGAZİ, BÂLİPAŞA, CAZİP, FEVZİPAŞA, HALICILAR, HEMDEM, HEVESKAR, OCAKLI, SARIGÜZEL, VATANDAŞ, YARAN, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ŞEHİT KUBİLAY, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS sk / ALİ KUŞÇU mah AKSARIKLI, ASLANHANE, BAŞHOCA, BAŞMÜEZZİN, BAŞİMAM, BOYACI KAPISI, BÜYÜK KARAMAN, DARÜŞŞAFAKA, DARÜŞŞAFAKA ÖN, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH, FATİH TÜRBESİ, FERAİZCİ, FEVZİPAŞA, HACI NECİPBEY, HAFIZPAŞA, HALİÇ, KESERCİLER, KIZTAŞI, MACAR KARDEŞLER, MALTA ÇARŞISI, MANİSALI FIRIN, MIHÇILAR, MUSANNİF, MÜKERRİR, MÜSTAKİMZADE, MİSVAK, NALBANT DEMİR, TAYLASAN, TESTERECİLER, TETİMMELER, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, YEŞİL SARIKLI, YUSUF ZİYAPAŞA, İSLAMBOL sk / ATİKALİ mah BAKKALZADE, BEYCEĞİZ FIRINI, ESKİ ALTAY, FATİH, FEVZİPAŞA, HAFIZPAŞA, ISPANAKÇI, KARADUT, MEYMENET, MÜSTAKİMZADE, NİŞANCA, SERİN, SİLİSTRE, VALİDE MEDRESESİ, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, ÇARŞAMBA, ÇELEBİ SÜLEYMAN sk / HACI KADIN mah MÜHENDİS sk / HIRKA-İ ŞERİF mah FEVZİPAŞA, KUM ODALARI, MEVKUFATÇI sk / SEYYİD ÖMER mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah MÜFTÜ HAMAMI, ŞEBNEM sk / ZEYREK mah BÜYÜK KARAMAN, DERS VEKİLİ, GELENBEVİ, HALİÇGÖREN, HATTAT NAFİZ, HATTAT İZZET, KADI ÇEŞMESİ, KIRBACI, KIZTAŞI, MIHÇILAR, NEVŞEHİRLİ İBRAHİMPAŞA, TETİMMELER, YENİ DOĞAN, YESARİZADE, İHTİYAR, İHTİYATLI, İHVAN, ŞEBNEM sk / İSKENDERPAŞA mah AHMEDİYE, AÇIKLAR, AİLE, DEĞNEKÇİ, DOLAP, ESKİ SARAÇHANE, HACI SALİH EFENDİ, HATTAT FEHMİ 1. ÇIKMAZI, HAVLUCU, HORHOR, KAMİLPAŞA, KARAKADI, KIZTAŞI, KURŞUNCU ÇIKMAZ bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2480307) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.