24 Kasım 2020 Öğretmenler Günü bu yıl kutlanacak mı? 24 Kasım Öğretmenler Günü nerede kutlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020 yılı Öğretmenler Günü genelgesini yayımladı. Genelgeye göre, kutlamalar koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanacak mı? Tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANACAK MI?

Öğretmenler Günü kutlama ve etkinlikleri Öğretmenler Günü'nün yer aldığı haftayı kapsayacak programlar ile gerçekleştirilecektir. Kutlama programlarının, öğretmenlerin "Bu Benim Günüm" diyerek gönülden sahipleneceği ve gönüllü katılacağı, aynı zamanda toplumun öğretmenin güçlü şahsiyetini ve adanmışlığını idrak edeceği etkinlikler olmasına ve etkinliklerde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına azami derecede dikkat edilecektir.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASINDA ALINAN KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ NELER?

İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizce, Öğretmenler Günü kutlama programlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde; öğretmenlerin, öğrencilerin, okul yönetimlerinin, okul aile birliklerinin, velilerin, halkın, kamu ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve basın-yayın kuruluşlarının Covid-19 salgın tedbirleri alınarak yüz yüze veya uzaktan erişim yolu ile katılımı sağlanacaktır.

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