24 Ekim MasterChef yemekleri! Bibimbap nasıl yapılır? Masterchef Kore yemekleri Bibimbap tarifi, malzemeleri

24 Ekim Cumartesi tarihinde MasterChef'te Güney Kore yemekleri yapıldı. Bir otomotiv fabrikasında çekilen ve Koreliler tarafından da denenecek olan bölümde 5 adet Güney Kore mutfağından yemek yapılacak. Peki, Bibimbapnasıl yapılır? Masterchef Kore yemekleri Bibimbaptarifi, malzemeleri

BİBİMBAP MALZEMELERİ

1 kase Japon pirinci ("sushi pirinci" olarak da bilinir)

300 gram kıyma

1 kase ıspanak

1 büyük havuç

10 adet büyük boy mantar

2 yumurta

1 kase soya filizi

80 gram kimchi

Zevke göre tuz

Gerektiği kadar yağ

Eti Marine Etmek İçin Malzemeler

2 yemek kaşığı soya sosu

1 çay kaşığı susam yağı

1/2 çay kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı pirinç şarabı (zevke göre)

Gochujang Sosu İçin Malzemeler

2 yemek kaşığı gochujang (bu, fermente soya ve kırmızı biber ile yapılan biberli bir macundur)

1 yemek kaşığı su ve pirinç sirkesi (zevke göre)

1 çay kaşığı susam yağı, şeker ve susam tohumu

Tuz

BİBİMBAP NASIL YAPILIR?

Soya sosunu susam yağı, sarımsak tozu ve mirin ile karıştırarak işe başlayın. Böylece kıymayı marine etmek için kullanacağınız karışımı hazırlamış olacaksınız.

Kıymayı bu sosla marine edin. Kıymayı bu karışımın içinde uzun süre bekletmenize gerek yok. Yaklaşık 10 dakika yeterlidir.

Kıymayı bir kızartma tavasının veya derin Çin tavasının içinde soteleyin. Bir kenara ayırın.

Bir tencereye biraz yağ koyun, ısıtın ve sonra içine pirinci ekleyin. Pirincin yanmasını veya yapışmasını önlemek için karıştırmayı bırakmayın.

Bir dakika geçtikten sonra 2 kase kaynar su ve zevke göre tuz ekleyin. Orta ateşte pirinç pişene kadar pişmeye bırakın (yaklaşık 10 dakika veya pirinç paketinde belirtildiği süre kadar).

Havuçları yıkayın, soyun, ince ince dilimleyin ya da şeritler halinde kesin. Sonra mantarları doğrayın.

Soya filizlerini ve ıspanakları iyice yıkayın.

Kızartma tavasında veya derin çin tavasında biraz yağı ısıtın ve birkaç dakika boyunca havucu soteleyin. Aynı şeyi mantarlarla da yapın. En iyisi biraz çıtır çıtır olmalarıdır.

Daha sonra ıspanakları ve soya filizlerini ayrı bir yerde soteleyin. Dikkatli olun çünkü bu malzemeler çok hızlı pişerler.

Gochujang sosunu hazırlamak için tüm malzemeleri bir kaseye koyun ve pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. Baharatlı bir sos elde etmek istemiyorsanız yalnızca bir çay kaşığı gochujang ekleyin.

Kızarmış yumurtaları hazırlayın.

NASIL SERVİS EDİLİR?

Bibimbap derin bir tabağın veya doğrudan güveç çanağının içinde servis edilebilir.

Tabağın en alt tarafına pirinci koyarak işe başlayın.

Sonra kalan malzemeleri renklerine göre gruplandırın ve onları pirincin üzerine koyun. Referans olarak almak için yukarıdaki resimlere bakabilirsiniz.

Ortaya yumurtayı yerleştirin.

Gochujang sosu ayrıca servis edilmeli. Sosu seven kişiler yemeklerine ekleyebilirler.