24 Ekim Masterchef yemek tarifleri | Kore yemekleri neler? Kore yemekleri tarifleri

Masterchef'te bu hafta Koreli bir şef vardı. Koreli şefin sunduğu tabağı en iyi yapanlar elenme olasılığından kurtulacak. 24 Ekim Masterchef yemek tarifleri neler? Kore yemekleri neler?

KORE YEMEKLERİ

1. Bibimbap

2. Bulgogi

3. Gimbap

4. Kimchi

5. Ramen

6. Kore Usulü Barbekü

7. Galbi

8. Dak Kkochi

9. Deniz Ürünleri

10. Samgyetang

11. Doenjang Jjigae

12. Soju

13. Bira

14. Fishcake (Eomuk)

15. Ggultarae

16. Rice Cake

17. Sokak Kokteylleri

18. Ginseng Çayı

19. Yukhoe

20. Mandu

21. Japchae

22. Samgyeopsal

23. Dakhanmari

24. Tteokbokki

25. Jeon

TÜRKİYE'DE BULABİLECEĞİNİZ YEMEK TARİFLERİ

Çorbalar

Yukgejang

Ana Yemekler

Chesse Ddobokki

Rabok i

Cheese Rabok

Geran Ramyeon

Çamçi Gimbab

Bulgogi

Dakgalbi

Ganjang Chicken

Teriyaki Kanat But

Noodle

Udong

Bibim nengmyeon