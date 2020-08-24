24 Ağustos Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 24 Ağustos Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

24 AĞUSTOS PAZARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Hacı Ahmet Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.08.2020 11:09

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Pendik

Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.08.2020 11:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Şile

Etkilenen Mahalleler : Üvezli Mah,Yeşilvadi Mah,Avcıkoru Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.08.2020 11:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Şişli

Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Eskişehir Mah,Bozkurt Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.08.2020 11:09

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.