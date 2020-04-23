23 Nisan coşkusuna statlar da dahil edildi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla saat 21.00'de statlar, 23 Nisan coşkusuna dahil edilecek.
23.04.2020 21:00 | Son Güncelleme: 23.04.2020 21:00
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla saat 21.00'de statlar, 23 Nisan coşkusuna dahil edilecek.
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 21.00'de Türkiye genelinde stat ışıkları açılacak ve statlarda İstiklal Marşı yayınlanacak.
Stat ışıklarının açılması ve İstiklal Marşı'nın yayınlanmasının yanı sıra skorboardlarda Türk bayrağı yansıtılacak.