23 Eylül Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Eylül Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Arnavutköy

NO: 2688585

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah KOVANLIK, İZZET BEGOVİÇ sk bölgelerinde 23/09/2020 01:00:00 - 23/09/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2689570

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah KOVANLIK, İZZET BEGOVİÇ sk bölgelerinde 23/09/2020 03:00:00 - 23/09/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2688608

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah KOVANLIK sk bölgelerinde 23/09/2020 05:00:00 - 23/09/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2686883

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AYŞENUR, BALKAN, GÜLAĞACI, GÜLBİN, HAMİT, SOYKAN, TAMER sk bölgelerinde 23/09/2020 09:00:00 - 23/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2686885

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKDAL, AKDİL, BERKİN, BOLLUCA, CEMİLE, CİHANGİR, EREZ, GÖKTEPE, GÜLFİDAN, HASTÜRK, HATİP, MAVİGÖL, MESNEVİ, MUKADDES, NURDAN, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, TUNCAY, YELDA, YÜCE, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk / HİCRET mah İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 23/09/2020 09:00:00 - 23/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2686895

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKDAL, AKDİL, BERKİN, BOLLUCA, CEMİLE, CİHANGİR, EREZ, GÖKTEPE, GÜLFİDAN, HASTÜRK, HATİP, MAVİGÖL, MESNEVİ, MUKADDES, NURDAN, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, TUNCAY, YELDA, YÜCE, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk / HİCRET mah İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 23/09/2020 13:00:00 - 23/09/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2686884

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİD, ABİDİN, AKBAŞAK, AKCAN, ALEYNA, AMİRAL, AYŞEGÜL, AYŞENUR, BARANDE, BEYSUN, BOLAHENK, CANAY, CANGÜN, CEVVAL, ERENGÜL, FREZYA, FİKİR, FİRUZ, GÖKBEN, GÖKÇAY, GÜLAĞACI, GÜLLÜBAHÇE, GÜROL, HAKENDİŞ, HAMİT, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, ILGIT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESUT, METE, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİHRAÇ, MİMAR SİNAN, MİĞFER, NESLİGÜL, NESİL, NURBANU, OCAK, OKAY, ORHAN, PENDİK, SADUN, SAHUR, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ, SARNIÇ, SARP, SEVİLEN, SEZİN, SOYKAN, TAKVA, TAYFUR, TEKİNAY, TERTİP, TUTKUN, TUĞBA, YAĞIZALP, YILDIZLAR, YURDANUR, ZAFERTEPE, ÇELEBİ MEHMET, İKRAM, İNAN, ŞAYESTE, ŞEMSİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk bölgelerinde 23/09/2020 13:00:00 - 23/09/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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