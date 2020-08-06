22 nerenin plaka kodu? 22 plakası nereye ait, hangi il? İlçelerin plaka harfleri

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, kpss sorularında, bilgi yarışmalarında karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan sizler için 81 ilin plakalarını paylaşıyoruz. Peki 22 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

22 NERENİN PLAKASI?

22 plakası hangi ile ait : Edirne

22 plakası Edirne iline ait bir plaka kodudur . Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motsikletlerin ve benzeri araçların arkasındaki plaka 22 ile başlıyorsa bu Edirne'ye ait demektir. Edirne'nin plakası 22'dir. Peki Edirne ilçelerinin plaka harfleri nelerdir?

EDİRNE'NİN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 22 olan Edirne'nin ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları vardır. Bu harflere bakılarak o plakanın Edirne'nin hangi ilçesine ait olduğunu anlayabiliriz. Şimdi 22 Edirne plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini paylaşalım:

Edirne Merkez ilçesi plaka harfleri :

22 AC 001 - 22 AZ 999

22 DA 001 - 22 DZ 999

22 EA 001 - 22 EZ 999

22 HA 001 - 22 HZ 999

22 M 001 - 22 M 3999

22 MA 001 - 22 MA 299

22 MA 500 - 22 MA 999

22 NA 500 - 22 NZ 999

22 T 0001 - 22 T 3999

22 T 8500 - 22 T 9499

22 S 0001 - 22 S 9999

Keşan ilçesi plaka harfleri :

22 FA 001 - 22 FZ 999

22 M 4000 - 22 M 5999

22 M 8000 - 22 M 8499

22 MA 300 - 22 MA 499

22 RA 001 - 22 RZ 999

22 S 4000 - 22 S 5999

22 T 4000 - 22 T 5999

22 T 8000 - 22 T 8499

Uzunköprü ilçesi plaka harfleri :

22 LA 001 - 22 LZ 999

22 T 6000 - 22 T 7499

22 T 9500 - 22 T 9749

22 UA 001 - 22 UZ 999

Havsa ilçesi plaka harfleri :

22 KA 001 - 22 KZ 999

22 T 7500 - 22 T 7999

İpsala ilçesi plaka harfleri :

22 M 9750 - 22 M 9769

22 MA 601 - 22 MA 700

22 PA 001 - 22 PZ 999

22 S 3000 - 22 S 3099

22 T 9750 - 22 T 9999

Sonuç olarak 22 plakası Edirne şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıdaki gibidir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.