22 Mayıs Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde:

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 22.05.2020 05:00 - 22.05.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BÜŞRA, ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2473490) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2473490)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 22.05.2020 14:00 - 22.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk / ÖMERLİ mah HADIMKÖY-İSTANBUL, KAZAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2477397) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 22.05.2020 15:00 - 22.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AKSU, CUMHURİYET, GAZETE, KORKMAZ, LOJMAN, YANIK, ÖĞRETMENLER, ÜRKMEZ, İZCİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2472437) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2472437)İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 22.05.2020 15:00 - 22.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKDENİZ, BURNAZ, CİVA, EGE, FISTIK, KAPTAN, KARACAOĞLAN, KARADENİZ, KAYIN, MANDALİNA, ONURLU, ORMANLI, PORTAKAL, PİYALE, TALATPAŞA, İĞDE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2472438) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2472438)İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 22.05.2020 15:00 - 22.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BOZDAĞ, CANDARLI, DEMİRCİ, DERYADİL, GEDİZ, GÜLDÜNYA, GÜNEŞLİ, KARLI, KIRCI, MEHTER, MEŞRUTİYET, PROF. DR. BAHRİYE ÜÇOK, PİRİNÇ, SANAYİ, SULUKUYU, TUNÇ, ÇAKIL, İNCİR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2472439) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 22.05.2020 09:00 - 22.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2661. 2660 sk, Taşocağı yolu caddesi. bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2468248) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 22.05.2020 05:00 - 22.05.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah ASMALI SAKIZ, BANYOLAR, EBUZİYA, KARTOPU, KENNEDY, MUHTAR HALİT KRAL, SAKIZLI YALI, İSKELE sk / SAKIZAĞACI mah ASMALI SAKIZ, KÜÇÜK YALI, MUHARRİR AHMET RASİM, REVNAKLI, RÜYA, YETİM KIZ, İSKELE, ŞİNASİ GÜRÜNLÜ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2473585) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 22.05.2020 16:00 - 22.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah EMİN EFENDİ, FERAH, NUMUNEBAĞI, OĞUZHAN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS YOLU sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2472483) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 22.05.2020 16:00 - 22.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-YILDIZ mah ASARİYE, ESKİKONAK, SİNANPAŞA MESCİDİ, ÇİTLENBİK sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2478451) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 22.05.2020 15:00 - 22.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KILIÇALİ PAŞA mah MECLİS-İ MEBUSAN, SALI PAZARI YOKUŞU, SALI PAZARI ÇIKMAZI, İLYAS ÇELEBİ sk / PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah ALİ KAPTAN, ATEŞPARE, CİHANGİR YOKUŞU, FINDIKLI YOKUŞU, HARDAL, MEBUSAN YOKUŞU, MECLİS-İ MEBUSAN, PERİZAT ÇIKMAZI, SALI PAZARI YOKUŞU, TEKKE YOKUŞU, ÖZOĞUL, İSMAİL DÜMBÜLLÜ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2476312) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 22.05.2020 15:00 - 22.05.2020 18:10 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AKDAMAR, AKGÜNER, ALEV 1, ARZU 1, ARİF, ASOS, AYDINLAR, AYTEKİN, AĞAÇKAKAN, BALIKPAZARI, BAYRAM 1, BAŞAK ÇIKMAZI, BENLİ, BURCU 1, BÜLBÜL 4, BİLGE 1, BİLLUR 2, CEVHER 1, CİHAN, D-100 KARAYOLU, DEKOR, DERYA 2, DOĞAN 2, DUYGU, DİLBER 1, DİLEK 1, EMNİYET, FERMAN, FLORYA, FİLİZ 1, GAYE 1, GÖNÜL, GÖNÜLLÜ, GÜVEN 1, KANARYA 1, KARBEYAZ 1, KARTAL 3, KAYINAĞACI, KUMRU 2, KÖPRÜ 1, LALAPAŞA, LEYLA, LİDER, MADEN, MAVİ, MECNUN, MESUT 1, MÜZİK 1, MİNE 2, NAZLI 2, NEKTAR, NOTA, NİLÜFER 2, NİMET 1, PATARA, POYRAZ 2, SAĞLIK 3, SEDEF 1, SEHER 2, SEVDA 2, TAMAY, TARLAKUŞU, TOLGA 1, UYGAR, UYGUR, YALIN, YUNUS EMRE 3, ZAFER 1, ÇAMLIK 1, ÖZLEM 2, İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah POYRAZ sk / MİMAROBA mah UĞUR MUMCU sk / SİNANOBA mah BEGÜM, BEKTAŞ ÇIKMAZI sk / YENİMAHALLE mah AK, AYDINLAR, DEFNE 2, MELTEM, YALI 2, ÜNAL, İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2476112) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2476112)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 22.05.2020 05:00 - 22.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah AKASYA 4, AKMAN, BALIKÇI, DİLMEN, ERTÜRK, KUMSAL, MERT, ORHUN, VATAN 1, YAVUZ 1, YENİ CAMİ, YESEMİN, YOĞURTHANE, ZAMBAK 4 sk / SİNANOBA mah CANIM, ERTÜRK, HAVZA, ILGIN, ITIR 1, KANARYA 4, MEVLANA 1, ŞÜKRÜ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2476122) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 22.05.2020 15:00 - 22.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BALKAN, BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, GÖKÇAY, KARAÇALILIK ÇIKMAZI, NERGİS, SOĞUKSU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2474802) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2474802)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 22.05.2020 05:00 - 22.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah BAHÇESARAY, BENTLER, CANDEMİR, DOBURCA, FARABİ, HÜRRİYET, KARLIOVA, KIRIM, MUNTAZAM, MİLLET, NAZLIGÜL, NEVBAHAR, ÖZGÜRLÜK, İSTASYON sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2474150) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 22.05.2020 09:00 - 22.05.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.ESEN ÇIKMAZI, 1.YASEMİN, AKATLAR, AKDOĞAN ÇIKMAZI, ALIŞIK, BİROL, CEVAHİR, DENİZ, DERYA, ENGİN, ESEN, FIRTINA, GAZİOSMANPAŞA, KÖSE, MORGÜL, NASİP ÇIKMAZI , SARDUNYA, SÜRMENELİLER, SÜRMENELİLER ÇIKMAZI, UÇAK, VAROL, YENİBAHAR, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ZAMBAK, ÇELİK, ÖZER sk / SAKARYA mah 1.BAHÇELİ, 1.MERDİVENLİ, 2.CİHAN, 2.GÜNEŞ, 3.BAŞAK, 3.LALE, 6.KARANFİL, AKAR, ATİK, BATTALGAZİ, BEŞİRGAZİ, BEŞİRGAZİ ALT, DİDEM, GÜNTEPE, KARTOPU, KERVAN, KUYU, MİMARSİNAN, NERGİS, SEBİL, SULTAN, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ÇETİNKAYA, İKİKÖŞELİ, ŞADAN, ŞENPINAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2473467) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 22.05.2020 15:00 - 22.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, BAB NAİBİ, BATTALGAZİ, BEDRETTİN SİMAVİ, EMİR BUHARİ, FEVZİPAŞA, HIRKA-İ ŞERİF, KARAMUK, KINALIZADE, KORKUTATA, LAPÇINCILAR, SARIGÜZEL, SÜRREEMİNİ, ÇÖPÇATAN, ŞEMSETTİN SAMİ sk / SEYYİD ÖMER mah TÜRKÇÜ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2471437) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2471437)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 22.05.2020 15:00 - 22.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah YILDIRIM sk / HIRKA-İ ŞERİF mah AKBİLEK, AKŞEMSETTİN, KOCASİNAN, TUTİ ABDULLATİF, TUTİ ABDULLATİF 1. ÇIKMAZI, TUTİ ABDULLATİF 2. ÇIKMAZI, ZEMBİLCİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2471438) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2471438)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 22.05.2020 15:00 - 22.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ŞEHREMİNİ mah HACI ZİHNİ EFENDİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2473464) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 22.05.2020 17:00 - 22.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah CEBECİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2476273) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 22.05.2020 15:00 - 22.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah BAHÇELER, BİNNAZ, ESKİ BEŞİKTAŞ sk / SULTAN SELİM mah GÜMÜŞHANE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AYAZMA YOLU, FINDIK, GÜMÜŞHANE, GÜZİDE, KÖRFEZ, LEYLAK 1, YAVRUKUŞ, İNÖNÜ sk / İZZET PAŞA mah AYAZMA YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2477485) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2477485)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 22.05.2020 15:00 - 22.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah SOKULLU, YAVUZ SELİM, ZÜHRE, İLKE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİBEY, KUBAN, ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah AKİF, ALPER, ALİBEY, ARALIK, ARI, AYLİN, AYYÜZLÜ, BİRGÜL, CEMAL, DARGIN, DORUK, FEDAKAR, GÜVEN, HAVADAR, HÜSNÜHAL, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KARASU, KUBAN, KUTLU, MESKEN, NAR ÇİÇEĞİ, OSMANPAŞA, PAMUKKALE, SEDEF, SOKULLU, SÜMBÜL, TAHİR, ÇAM, ÇAPRAZ, ÇİLEKLİ, ÖLÇÜ, ÖZEN, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2477509) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 22.05.2020 05:00 - 22.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BELEDİYE, HALKALI sk / KEMALPAŞA mah HALKALI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2472471) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2472471)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 22.05.2020 05:00 - 22.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1010., 2.ŞİRİN, BAHADIR, DELİ ORMAN, EĞRİ, TOKGÖZ, TÜRE, USLU, ZÜMRÜT, ÖZDEMİR, ÖZGÜR, ŞEHİT ÖZGÜR GÜVEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2471624) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2471624)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 22.05.2020 15:00 - 22.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.ONUR, 7.ŞİRİN, ENGİN, MERİÇ, MUĞLA, YUNUS EMRE, ÖMÜR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2477513) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 22.05.2020 05:00 - 22.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah BASIN, GAZETECİLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2472158) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 22.05.2020 15:00 - 22.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SAYALAR mah ARIKAN, AZİZİYE, BALÇİÇEĞİ, BEYAZKARTAL, DANAMANDIRA, DUTLU, DİKEN ÇIKMAZI, HACI ÖMER, HİCAZKAR, HİZMET, KAZAN, KISMET ÇIKMAZI, KONFOR ÇIKMAZI, KORUYOLU, KÖY MEYDANI ÇIKMAZI, MEYDAN, OTLAK, PEKMEZ, SERİNCE, TABYA, UZUNYOL, YEŞİLLİK, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇEŞMELİ sk / ÇAYIRDERE mah AYÇA ÇIKMAZI, BAHARAT, BAHÇIVAN ÇIKMAZI, BAŞÖĞRETMEN, CANDAN, CENNET, CEVAHİR ÇIKMAZI, DEKOR, DELTA, DETAY, DÖNMEZLER, ELVAN, ELİT, GÜLSUYU, KAŞGARLI, KURUL, MALİYE ÇIKMAZI, MARUF ÇIKMAZI, MOHAÇ, MORAL, MÜEZZİN, MİLLİ ŞAİR, MİSAFİRPERVER, PEMBELİ, PITIRCIK, SADABAT, SEVENLER, TEKMEŞE ÇIKMAZI, ÇAMYOLU, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇÖL, ÇÖMLEKÇİ sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, AKINCILAR, AYDIN, BAŞKUMANDAN, CANER ÇIKMAZI, ERGÜN, HACI YILMAZ, KADI, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, LAMBA TARLA, METİN, MUCİZE, MUHABBET, MUHARREM ÇIKMAZI, MUHLİS ÇIKMAZI, MUHTEREM, MUKADDES, MURAT, MUTEBER, MUTLU, MUZAFFER, MÜBAREK, MÜCEVHER, MİLLİ ŞAİR, SAYAN, SEBAT, SERBEST, SEZER, VATAN, YUNUS, İSMET İNÖNÜ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2474696) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2474696)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 22.05.2020 15:00 - 22.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah CENNET sk-SAYALAR mah-ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2474698) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 22.05.2020 15:00 - 22.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah HARBİYE ÇAYIRI, YENİ NALBANT, ÜFTADE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2470788) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 22.05.2020 16:00 - 22.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL İSMETPAŞA mah 106., 107., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 128., 129., 130., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 141., 155., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 62., 63., 65., 66., 67., 91., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2472205) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2472205)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 22.05.2020 16:00 - 22.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2106., 2107., 2133., 2144., 2145., 2146., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MUHSİN YAZICIOĞLU sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 162. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2476272) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2476272)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 22.05.2020 16:00 - 22.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2113., 2114., 2114/1., 2116., 2117., 2131., 2133., 2140., 2141., 2142., 2143., 2144., ESKİ EDİRNE ASFALTI, I, bölgesinde, Yatırım Çalışması (2476208) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2476208)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 22.05.2020 16:00 - 22.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2107., 2115., 2117., 2118., 2119., 2120., 2121., 2122., 2123., 2124., 2125., 2126., 2127., 2131., I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2476816) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 22.05.2020 00:01 - 22.05.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DOKUMACILAR SİTESİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2477848) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2477848)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 22.05.2020 05:00 - 22.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, SİTE 1, SİTE YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2477849) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.