22 Mayıs Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
22 Mayıs Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!
22.05.2020 09:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:48
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Adnan Menderes Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.05.2020 09:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çiğdem Mah,Paşabahçe Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 22.05.2020 09:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.