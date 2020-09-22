22 Eylül Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 22 Eylül Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Arnavutköy

NO: 2689451

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 22/09/2020 01:00:00 - 22/09/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2689473

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah KÜMBET sk bölgelerinde 22/09/2020 03:00:00 - 22/09/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2689480

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 22/09/2020 05:00:00 - 22/09/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2686837

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah MEHİR, ORBAY, ORTAKÖY, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 22/09/2020 09:00:00 - 22/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2683385

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALPGİRAY, DEVLET, EMRE, KEMALİYE, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, TÜRKSOY, ULUDOĞAN, YEŞİLAY, ZİYALI, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 22/09/2020 10:00:00 - 22/09/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2686845

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ÇALIKUŞU sk / İSLAMBEY mah AYVAZ, BAĞCI, DUATEPE, ERSAN, MECİDİYE, REDİF, RIFAT, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 22/09/2020 13:00:00 - 22/09/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2686876

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÇİLİNGİR mah GÜRLÜKDERE, KAVAKLIDERE, KOCA SİNAN, NURMELEK, SÖNMEZ, TEPEKÖY, TURAN, ZORBEY, ÜLKER, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 22/09/2020 13:00:00 - 22/09/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2686870

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU sk / HARAÇÇI mah CENAP, GÜLŞAH, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KANDİLLİ, SÜMER, TERZİ sk bölgelerinde 22/09/2020 13:00:00 - 22/09/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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