21 Mayıs Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde:

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 21.05.2020 05:00 - 21.05.2020 05:30 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BÜŞRA, ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2473487) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2473487)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 21.05.2020 05:30 - 21.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKKOR, ERTAŞ, HAYDAR, HUKUK, MAHİR, PALA, SELAHATTİN EYYUBİ, YAZ sk / BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKDAL, AKDİL, BAKİ, BATTALGAZİ, BERKİN, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, EREZ, GÖKTEPE, GÜLFİDAN, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, MAVİGÖL, MESNEVİ, MUKADDES, NURDAN, ODAK, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, TUNCAY, TÜRKCAN, VEDAT, YELDA, YEŞİLBAHÇE, YÜCE, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, BERKSOY, DESTE, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM BEYAZIT, İSMET İNÖNÜ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2473489) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 21.05.2020 15:00 - 21.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah CİVAN, DİLBER, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERGUVAN, SELVİ, ZAMBAK, ÇARDAK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2472435) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2472435)İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 21.05.2020 15:00 - 21.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah BAHAR, CEMİL MERİÇ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERİK, GÜVENÇ, KİRAZ, PEYAMİ SAFA, SELVİ, YASA, ÇAVUŞ1, ÇINAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2472436) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 21.05.2020 09:00 - 21.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah , GÜLBAHAR CADDES, BAHAR CADDESİ, 1468 SK bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2468825) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2468825)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 21.05.2020 05:00 - 21.05.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1227., 1232., 1234. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2472679) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 21.05.2020 07:00 - 21.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, DEĞİRMENBAHÇE, ORUÇ REİS sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2472686) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 21.05.2020 05:00 - 21.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 50. YIL CD, 10. YIL CD. bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2468855) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 21.05.2020 16:00 - 21.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİYA İZZETBEGOVİÇ, BAŞAK, SAKARYA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2472150) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 21.05.2020 15:00 - 21.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah VEFABEY, YILDIZ POSTA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah BÜYÜKDERE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2472241) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 21.05.2020 16:00 - 21.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ALAY, BÜLBÜL, KIRLANGIÇ, MELİS, PAPAĞAN, SEHER, SULTAN FATİH, YAĞMUR, YEMEN, YENİ, ZİYA GÖKALP, ŞENYURT sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2472459) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2472459)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 21.05.2020 16:00 - 21.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah CEHHAR DUDAYEV, GÜLSEN, KANARYA, OYMAK, SERDAR, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2472458) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2472458)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 21.05.2020 16:00 - 21.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BONCUK, GÜZİN, JALE, KÜLTÜR, MODA, NALAN, ORDU, PERÇEM, RÜZGAR, SAADET, SEHER, SERHAT, SEÇİL, TÜLİN, ULUS, YAĞMUR, ZİYA GÖKALP, ŞENYURT sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2472465) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2472465)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 21.05.2020 16:00 - 21.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BAHARİYE, DAMLASAKIZ, JALE, ZİYA GÖKALP sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2472466) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 21.05.2020 15:00 - 21.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah KALAFATÇI YUSUF, KULAKSIZ, SİNAN PAŞA YUMAK, YAY sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2470773) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2470773)İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 21.05.2020 17:00 - 21.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KILIÇALİ PAŞA mah AKARSU YOKUŞU, AKARSU ÇIKMAZI, COŞKUN, KUMRULU, MİRALAY ÇIKMAZI, RIFKI EFENDİ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2473575) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2473575)İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 21.05.2020 15:00 - 21.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KILIÇALİ PAŞA mah MECLİS-İ MEBUSAN, SALI PAZARI YOKUŞU, SALI PAZARI ÇIKMAZI, İLYAS ÇELEBİ sk / PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah CİHANGİR YOKUŞU, MECLİS-İ MEBUSAN, SALI PAZARI YOKUŞU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2476810) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 21.05.2020 05:00 - 21.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah AKASYA 4, AKMAN, BALIKÇI, DİLMEN, ERTÜRK, KUMSAL, MERT, ORHUN, VATAN 1, YAVUZ 1, YENİ CAMİ, YESEMİN, YOĞURTHANE, ZAMBAK 4 sk / SİNANOBA mah CANIM, ERTÜRK, HAVZA, ILGIN, ITIR 1, KANARYA 4, MEVLANA 1, ŞÜKRÜ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2476120) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 21.05.2020 05:00 - 21.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah AKMİNARE ÇIKMAZI, ATEŞ ÇIKMAZI, AVCI ÇIKMAZI, FATMA SULTAN, GÖKÇEALİ, HAKEMLER, KÖKLÜ ÇIKMAZI, PİLOTLAR ÇIKMAZI, SUBAŞI ÇIKMAZI, SİVRİKAYA, YEDİ EVLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2474148) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2474148)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 21.05.2020 09:00 - 21.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ- SUBAŞI mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÖKÇEALİ, KAPLAN GİRAY, KOŞU, SOĞANLIK, YEDİ EVLER, YURDAGÜL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2474114) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2474114)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 21.05.2020 09:00 - 21.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah AŞIKLAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2475981) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2475981)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 21.05.2020 15:00 - 21.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah ALTAYLI ÇIKMAZI, FINDIK SOKAK bölgesinde, Yatırım Çalışması (2477543) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 21.05.2020 05:00 - 21.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ // ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU, HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2468856) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2468856)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 21.05.2020 16:30 - 21.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 357., 358., 359., 363., BELDE, DOĞAN ARASLI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2476284) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 21.05.2020 05:30 - 21.05.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AY IŞIĞI, 1.AYAZMA, 1.AYDIN, 1.CAN, 1.CANAN, 1.DİLEK, 1.ERAY, 1.GONCA, 1.KALE, 1.KEKLİK, 1.KIRLANGIÇ, 1.MARTI, 1.PINAR, 1.TOMURCUK, 1.ÇELİK, 1.ŞEBNEM, 2.BÜLBÜL, 2.KARDELEN, 2.KAYNAK, 2.SERÇE, 2.ÇAYIR, 2.ŞEN, 3.BAHÇE, 3.KANARYA, 3.KARANFİL, 4.ÇİMEN, ALANCIK, ALTKÜME, AVŞA, BENTLER, BURGAZ YOLU, DARI, DEMET, EBRU, FİDAN, GÖKTÜRK, GÜVERCİN, HAYAL, HAYAT, ILGIN, KABAN, KUMLUGEÇİT, KÖPRÜBAŞI, KİRAZLI YOLU, LALEZAR, LAVANTA, MISIR, MİS, NAKIŞ, OKURLAR, OVACIK, PANAYIR ÇAYIRI, PİRAMİT, RABİA, SERA, SOYDAN, SÜVARİ, TAN, TÜLAY, YOLCU, YUMAK, YÜCEL, ÇALIŞKAN, ÇEŞMEBAŞI, ÜSTKÜME, İSTANBUL, ŞİFA sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah BILDIRCIN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ZEYTİNLİK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2473328) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2473328)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 21.05.2020 11:00 - 21.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah BELEDİYE, TELEKOM, İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121., 215., DEREBOYU 1, KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2473532) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2473532)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 21.05.2020 05:00 - 21.05.2020 05:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.KAYAK, 1.SANCAK, 1.ŞELALE, DİLA, KROS YOLU, KUMLUGEÇİT, KUTLUCA, ÜSTKÜME, İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2473320) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2473320)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 21.05.2020 15:00 - 21.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah BELEDİYE, TELEKOM, İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121., 215., DEREBOYU 1, KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2473526) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2473526)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 21.05.2020 15:00 - 21.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.ESEN ÇIKMAZI, 1.YASEMİN, AKATLAR, AKDOĞAN ÇIKMAZI, ALIŞIK, BİROL, CEVAHİR, DENİZ, DERYA, ENGİN, ESEN, FIRTINA, GAZİOSMANPAŞA, KÖSE, MORGÜL, NASİP ÇIKMAZI , SARDUNYA, SÜRMENELİLER, SÜRMENELİLER ÇIKMAZI, UÇAK, VAROL, YENİBAHAR, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ZAMBAK, ÇELİK, ÖZER sk / SAKARYA mah 1.BAHÇELİ, 1.MERDİVENLİ, 2.CİHAN, 2.GÜNEŞ, 3.BAŞAK, 3.LALE, 6.KARANFİL, AKAR, ATİK, BATTALGAZİ, BEŞİRGAZİ, BEŞİRGAZİ ALT, DİDEM, GÜNTEPE, KARTOPU, KERVAN, KUYU, MİMARSİNAN, NERGİS, SEBİL, SULTAN, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ÇETİNKAYA, İKİKÖŞELİ, ŞADAN, ŞENPINAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 21.05.2020 15:00 - 21.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA, HALICILAR, OKUMUŞ ADAM, ŞEHİT KUBİLAY sk / ALİ KUŞÇU mah ASLANHANE, AT PAZARI MEYDANI, BÜYÜK KARAMAN, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH TÜRBESİ, FEVZİPAŞA, HULUSİ NOYAN, KIZTAŞI, MACAR KARDEŞLER, MANİSALI FIRIN, MIHÇILAR, NALBANT DEMİR, TABHANE, TAYLASAN sk / ZEYREK mah BÜYÜK KARAMAN, DÜLGEROĞLU, ESKİ MUTAFLAR, HATTAT İZZET, HAYDARBEY, KIZTAŞI, MACAR KARDEŞLER, SIRIMCILAR, TEZGAHÇILAR sk / İSKENDERPAŞA mah ALİ EMİRİ, BİNA EMİNİ, MACAR KARDEŞLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2467094) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2467094)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 21.05.2020 15:00 - 21.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HASEKİ SULTAN mah BÂKİBEY, DR. ADNAN ADIVAR, HALİMBEY, HASEKİ, SELÇUK SULTAN, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2473457) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2473457)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 21.05.2020 17:00 - 21.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ŞEHREMİNİ mah AHMET VEFİKPAŞA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2473461) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 21.05.2020 17:00 - 21.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ALAYBEY, BAHÇELER, NURTAÇ, ÇAMPARK, ŞİFA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2472131) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2472131)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 21.05.2020 15:00 - 21.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMAN, FESTİVAL, GÜLAY, IŞIKLI, IŞIKLI ÇIKMAZI, NAME, NURTAÇ, SELMA, SEĞMEN, YELKEN, YEŞİLTEPE, ÇEVREM, İCABET, ŞENLİK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2473371) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2473371)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 21.05.2020 17:00 - 21.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah NİŞANE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2472135) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2472135)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 21.05.2020 17:00 - 21.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DÜNÜR, NİŞANE, ÇAĞLAR sk / TALATPAŞA mah DÜNÜR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2472148) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2472148)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 21.05.2020 15:00 - 21.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, ÖZOĞUL, İĞDELİBAHÇE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2473562) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2473562)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 21.05.2020 15:00 - 21.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKMAN, AKİK, AYTAÇ, AĞRI, BERKAY, BİLİM, DOĞANCILAR, DOĞANDERE, ERCAN, ERZİNCAN, ESKİ BEŞİKTAŞ, FESLEĞEN, HAVRAN, RABAK, SEFA, SİMGE ÇIKMAZI, TESTİ, TOPRAKBASTI, UMERA, YADİGAR, YÜCEL, ZEYTUNİ, ÇAYIR, ÇAĞLAR sk / ÇELİKTEPE mah DAR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2473368) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2473368)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 21.05.2020 01:00 - 21.05.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AKKUŞ, ATALAR, BEKTAŞ, CANER, DEREBOYU, DEREİÇİ, HÜNKAR, KASIR, KERİM, OLTU, SÖNMEZ, TALATPAŞA, YAYA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BAHAR, DEDE KORKUT, DEREBOYU, ECZA, FEZA, KARDEŞLER, KIR GÜLÜ, KÖPRÜLÜ sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2473522) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2473522)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 21.05.2020 15:00 - 21.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah DİLEK, NATO, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2473577) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2473577)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 21.05.2020 15:00 - 21.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKASYA, AKIŞ, AKÇE, ALİM, AYÇA, BAŞYİĞİT, BEYDER, BOYABAT, CAMİALTI, DEREBAŞI, DEREBAŞI KÜMESİ, DR. CEMİL BENGÜ, DÜLGER, FİDAN, GÜLEÇ, GÜZEL, KALAMIŞ, KAYNAK, KENDİR, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KÖKNAR, MARMARA, MAZİ, MÜRVER, NAKIŞ, NEZİR, OCAK, PARLAK, SALKIM, SEVİM, SÖĞÜT, TARÇIN, TAŞOCAĞI KÜMESİ, ZEMBİL KÜMESİ, ÇAMALTI, ÇİT, ÖNDER, İBRAHİM, İLKE sk / ORTABAYIR mah BEKTAŞ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2477442) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 21.05.2020 05:00 - 21.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1.MERCAN, 1.ÖZTÜRK, 1.İKİZLER, 1805. ÇIKMAZ, 1806., 1807., 2.HAKAN, 2.MURAT, 3.CAN, 4.YILDIRIM, AKINCI, AYTEKİN, BALTACI, BAĞLAR, ERSÖZ, KARDEŞLER, NEBİOĞLU, SAKIZ, ÇAĞRI, ÖZCAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2471613) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2471613)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 21.05.2020 15:00 - 21.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 322., 323, 324., 333., BEYTEPE, GÜLDERE, KARANFİL, ZEYTİN sk / MEHMET AKİF mah 3.SAKARYA, KARANFİL, KEMALPAŞA, MERT, TÜRKMEN, ZEYTİN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2473751) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 21.05.2020 05:00 - 21.05.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KEMER mah SAKLI KORU SİTESİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2473413) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2473413)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 21.05.2020 06:00 - 21.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah BADEM ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, BAHÇEKÖY MERKEZ CAMİ, BALİBEY, BEGONVİL, BEKİR SITKI EVCİMEN, BÜLBÜLCÜ, EMNİYET ÇIKMAZI, ERGENE NEHRİ, HANIMELİ, KARACAOVA, LAVANTA, LEYLANDİ, NİLÜFER, SAKIZ SARDUNYA, SERHATTER, SİPAHİ, TOPUZLU BENT, ULUBATLI HASAN, VALİDE SULTAN, İNÖNÜ, İPEK YOLU sk / KEMER mah VALİDE SULTAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2473412) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 21.05.2020 15:00 - 21.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- ORTAKÖY mah 400., ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, AKBAYRAM, ALADAĞLAR, ALZAMBAK, ALİBEY, ASLAN, ASMALIKAHVE, ATADAN, AYAZMA, AĞA DERESİ, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BAHÇELİEVLER, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BOZKURT, BİGADOS, CANBERK, CELAL BAYAR, CÖMERTTÜRK, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, ERGUN, FARUK, FERHAT, GARANTİ, GÖKTUĞ, GÖLLER, GÜL., GÜVENÇ, HAKANBEY, HAKEM, HALİM, HANDEGÜL, HARBİYE, HARUN ÇORBACIOĞLU, HEKİMBAŞI, HIDIRELLEZ, HÜMAYUN, HÜSNİYE, HİSARYANI, KALELER, KARAMEŞE, KASAPOĞLU, KAVAL, KENAN, KUMRULU, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KÜRDAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MANASTIR, MEFKURE, MELODİ, MORSÜMBÜL, MUHTAR MEHMET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MİDYE ÇIKMAZI, OKAN, POSTANE, SAKİN EFENDİ, SEZER, SEÇİL, SOKULLU, SUATLAR, SULTAN SELİM, SULUCA, TATLIPINAR, TAVŞAN, TEZER, TİFTİK, TİMSAH, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, YENİBÜLBÜL, ZELİHA, ZIRH, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÇİLEKLİ, ÖDEV, ÖKTEN, İLALDI, İNCESU, İSKENDER, İSTEMİHAN, ŞEHZADE sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., ORTAKÖY, OVAYENİCE sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DÜZEN, OVAYENİCE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2474685) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 21.05.2020 15:00 - 21.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah KESKİN KALEM, MATBUAT sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2473576) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 21.05.2020 15:00 - 21.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ- YAYLA mah BAL, CAMİ, EMRE, FİRUZE, KADER, KONAK, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SEDA, ZÜMRÜT, ÇINAR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2472415) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 21.05.2020 16:00 - 21.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 110., 111., 111/1., 111/2., DR. KAMİL KAMURAN YADİGAR, ŞEHİT ER FARUK SEVİM sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2477460) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.