21 Mayıs Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
21 Mayıs Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!
21.05.2020 09:36 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:36
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 21.05.2020 09:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.05.2020 09:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.