21 Mayıs 2020 Çarşamba 31133 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

21 Mayıs tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 52 sayfadan oluşan 21 Mayıs 2020 Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31133 SAYILI RESMİ GAZETE