21 Haziran Pazar İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 21 Haziran 2020!

21 Haziran Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

21.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:06

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 21 Haziran Pazar İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı

Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : 50Yıl Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 21.06.2020 07:22

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.