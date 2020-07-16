27-28 Haziran tarihlerinde yapılan 2020 YKS'nin sonuçlarının açıklanmasından sonra YKS tercih dönemi başlayacak. Öğrenciler YKS tercih dönemi öncesi 2020 YKS tercih işlemleri ne zaman yapılacak? YKS sonuçları ne zaman belli olacak gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Peki, 2020 YKS tercih işlemleri ne zaman yapılacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Adaylar, 28 Temmuz'da sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

2020 YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. 2020 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercih dönemi başlayacak.

2020 YKS PUAN HESAPLAMA

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) öğrenciler için oluşturduğu YÖK Atlas tercih robotu ile geçmiş yıllara ait üniversitelerin taban ve tavan puanlarını görüntüleyebilirsiniz.

ÖSYM TERCİH TAKVİMİ

YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Bu sonuçların ardından tercih kılavuzu yayımlanacak.

Tercihlerin, 29 Temmuz itibariyle başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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TYT, AYT ve YDT BARAJ PUANI KAÇ?

Bu sene corona virüs salgını nedeniyle yaşanan aksaklıklar göz önüne alınarak Yükseköğretim Kurulu puan türlerinde uygulanan 180 baraj puanını, bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e düşürdü.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.