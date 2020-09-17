2020 YKS ek yerleştirme tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih nasıl yapılır? YKS ek yerleştirme tercih kılavuzu için tıklayınız!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamayla YKS ek yerleştirme tarihleri duyuruldu. YKS ek tercihleri hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

* Üniversiteye yerleşen toplam öğrenci: 781 bin 165

* 4 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 431 bin 380

* 2 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 349 bin 885

* Devlet üniversitesi boş kontenjan sayısı: 11 bin 749

* Vakıf üniversitesi boş kontenjan sayısı: 10 bin 578

YKS EK TERCİH İÇİN TIKLAYINIZ!