2020 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Başvuruları Ne Zaman? 2020 Yılı İSG Sınavı Ne Zaman? 2020 İSG başvuru tarihleri

İş sağlığı ve güvenliği sınavları ÖSYM tarafından her yılın belli dönemlerinde belirlenen takvim çerçevesinde gerçekleşmektedir. İş güvenliği uzmanlığı, sınav sonucunda yeterli puan alınması takdirde uzmanlık sertifikası almaya hak kazanırlar.

İSG SINAVI NE ZAMAN?

İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı 2020 yılında 7 Kasım'da gerçekleştirilecek. Sınav başvruları ise 18-28 Eylül tarihinde alınacak. Geç başvuru ise 7 Ekim'de kabul edilecek. İSG sonuçları da 8 Aralık'ta adaylara sunulacak

İSG BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar e-Devlet kapısı kimlik doğrumala sisteini kullanarak İSG-Katip'e Sorgulama ve Başvuru sekmesinden giriş yaprak ''sınav başvurusu'' alanından başvurularını tamamlayabilecekler. Başvuru takibi yine aynı ekrandan yapılacak.Yapılacak sınavla ilgili "Sınav Uygulama Duyurusu" daha sonra https://www.ailevecalisma.gov.tr/isggm/duyurular/ adresinde ilan edilecektir.

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