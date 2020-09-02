2020 Süper Lig maçları seyircisiz mi olacak? Maçlar seyircili mi olacak? Maçlara taraftar alınacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran'dan itibaren başlayan "Kontrollü Sosyal Hayat" döneminin ardından koronavirüs süreci hakkında açıklamalar yaptı.

Peki, Maçlar seyircili mi olacak? Maçlara taraftar alınacak mı? 2020 Süper Lig maçları seyircisiz mi olacak?

2020 SÜPER LİG MAÇLARI SEYİRCİSİZ Mİ OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maçların ekim ayından itibaren stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirciyle oynanması kararıyla ilgili bir değerlendirme yaptıç

Bakan Koca, futbolun Bilim Kurulu'nun gündeminde olduğunu ifade ederek, "Belli bir döneme kadar veya ilk yarı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı. Yaklaşımımız budur" dedi.

TFF'DEN NE DEMİŞTİ

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir.

Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır.