2020 Ramazan ayında Ramazan pidesi satışı olmayacak mı? 2020'de Ramazan pidesi yok mu? Ramazan pidesi satış saatleri belli mi?

Koronavrüs tedbirleri kapsamında alınan yen kararlar İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderildi. Genelge ile Bu sene Ramazan pidesi satışı olmayacak mı? 2020'de Ramazan pidesi yok mu? Ramazan pidesi satış saatleri belli mi gibi soruları yanıtları da netleşti.

RAMAZAN PİDESİ SATIŞI NASIL OLACAK?

Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı vb. pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. İftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecek.

Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için her il kendi dinamiklerini değerlendirecek ve bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli güvenlik önlemleri arttırılacak.