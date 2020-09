2020 PlayStation oyun fiyatları ne kadar? PS5 oyun fiyatları, PS5 Türkiye fiyatı | PS5 oyunlarına zam gelecek mi?

Sony, sitesinde PlayStation Store üzerinden satışta olan bazı oyunların fiyatlarını yükseltti. 2020 PlayStation oyun fiyatları ne kadar? PS5 oyun fiyatları, PS5 Türkiye fiyatı ne kadar? PS5 oyunlarına zam gelecek mi? PlayStation Plus abonelik fiyatı ne kadar?

PS5 ÖZELLİKLERİ NELER?

PS5, gücünü sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU işlemcilerinden alıyor. Cihazın 16 GB GDDR6 RAM'i ve 825 GB'lık bir SSD depolaması bulunuyor.

PlayStation 5, aynı zamanda oldukça üstün ses özellikleriyle birlikte geliyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D'yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.

PS5, görüntü kalitesi ile öne çıkacak. PS5 kullanıcıları, bir adet 4K TV yardımıyla, oldukça üstün bir görüntü kalitesi ile oyun oynayabilecekler.

PLAYSTATION 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye'deki satış fiyatı da yaklaşık olarak belli olan PS5 12 Kasım'da Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de satışa çıkacak. 19 Kasım'da ise tüm dünyada piyasaya sürülecek.

PS5 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

PlayStation 5, 499,99 euro (yaklaşık olarak 4.425 TL + vergiler) fiyatıyla satışa sunulacak.

PlayStation 5 Digital Edition fiyatı ise 399,99 euro (yaklaşık 3.540 TL + vergiler) olarak belirlendi.

PS5 OYUNLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Sitede yapılan zamlara bakıldığında fiyatların yüzde 200'e varan oranlarda değiştiği dikkat çekiyor.

Marvel's Avengers

Eski fiyat: 429 TL

Yeni fiyat: 679 TL

FIFA 20

Eski fiyat: 30 TL (Kampanyalı fiyat)

Yeni fiyat: 679 TL

eFootball PES 2021 Season updat

Eski fiyat: 199 TL

Yeni fiyat: 319 TL

Need for Speed Heat Deluxe Edition

Eski fiyat: 259,50 TL

Yeni fiyat: 779 TL

Diğer oyun fiyatlarının da zaman içinde değişmesi bekleniyor.

PLAYSTATION PLUS ABONELİK FİYATI

Artan oyun fiyatlarına ek olarak 29 Ekim'den itibaren PlayStation Plus abonelik fiyatları da artacak.

PlayStation Plus 1 aylık aboneliği şu an 24 TL. 29 Ekim itibariyle PlayStation Plus aboneliği 40 TL'ye, 75 TL olan 3 aylık abonelik 100 TL'ye, 180 TL olan 12 aylık abonelik ise 240 TL'ye çıkacak.