2020 normalleşme planı haberleri! Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak?

Sinema ve tiyatro salonları açıldı mı merak ediliyor. Alınan kararlar arasında bulunan sinema ve tiyarolar için 1 Temmuz tarihi işaret ediliyor. Avrupa geneline oranla daha az kısıtlamayla, daha az can kaybı yaşandığını bildiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme sürecine girilse de maske, mesafe ve temizliğin önemini yeniden vurguladı.

SİNEMA VE TİYATRO SALONLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Covid-19 virüsünün yol açtığı koronavirüs salgınının Türkiye'de etkisinin gitgide azalmasıyla girilen normalleşme sürecinde kafe ve lokantaların açık kalma sürelerinde değişikliğe gidildi. Buna göre lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00 iken 24.00 olarak güncellendi.

Kafelerin ardından uzun süredir kapalı kalan tiyatro ve sinema salonlarının açılacağı tarih de netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

KORONAVİRÜS İÇİN ALINAN YENİ KARARLAR

Kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladı ve yeni alınan kararlar şöyle:

Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır.

Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçebilecektir.

65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir.

18 yaş altıyla ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynlerin refakatinde olmaları şartıyla kalkmıştır.

Milli parklar ve doğal parklar 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır.

Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçecektir.