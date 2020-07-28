2020 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sonuç sorgulama ekranı

2020 MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları bugün açıklanacak. Adaylar sonuçlarını merakla beklemeye başladı. Peki sonuçlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuçları nereden öğrenebiliriz?

2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB'in yaptığı duyuruya göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 28 Temmuz 2020 Salı günü açıklanacaktır. Saat olarak kesin bir saat verilmedi. Fakat sonuçların öğlen veya akşam saatlerine doğru açıklanacağı tahmin ediliyor. Sonuçlar meb.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek. Ayrıca e-devlet üzerinden de sonuçlara bakılabilecek.

Öğretmen adayları 6 - 25 Temmuz 2020 tarihleri arasında sözlü sınava tabii tutulmuştu. Sonuçların ise bugün açıklanması bekleniyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE KAÇ KİŞİ ALINACAK? SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen alımı için sözlü mülakat sınavlarını tamamladı. Bakanlığın yaptığı açıklamada sonuçların bugün (28 Temmuz 2020 Salı) tarihinde açıklanacağı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, akşam saatlerinde sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarını erişime açması bekleniyor.

2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sonuçlara MEB'in resmi sitesinden bakabilirsiniz. Veya e-devlet üzerinden de sonuçları sorgulatabilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARINA E-DEVLETTEN BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

2020 MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ

Bugün açıklanması beklenen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarıyla birlikte, öğretmen adaylarının itiraz süresi başlayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı, sonuçlara itirazları 10 Ağustos tarihine kadar inceleyecek. Sonrasında ise 31 Ağustos tarihinde öğretmenlerin tercihleri başlayacak. Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ise 8 Eylül'de ilan edilecek. Yani kısacası tercihler 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır. Sonuçlar ise 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacaktır.