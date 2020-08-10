2020 LGS yerleştirme takvimi açıklandı! İşte, 2020 ortaöğretim kurumları tercih, başvuru ve yerleştirme takvimi!
Milyonlarca öğrencinin beklediği LGS sonuçlarının erişime açılmasıyla öğrenciler yeni bir sürece girdi. Öğreniciler yeni girdikleri süreci doğru şekilde takip edebilmek için 2020 ortaöğretim kurumları tercih, başvuru ve yerleştirme takvimine bakabilirler. İşte, 2020 LGS yerleştirme takvimi!
LGS sonuçlarının açıklanması sonrası öğrenciler ve evliler okulların açılmasına kadar geçecek olan süreçteki aşamaları merak etti. 2020 LGS yerleştirme takvimi ile bu süreçte yapılacaklar belli olurken öğrenciler ve veliler yeni eğitim dönemi için hazırlık yapmaya başladı. İşte, 2020 ortaöğretim kurumları tercih, başvuru ve yerleştirme takvimi!
2020 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TERCİH, BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ!
10 Ağustos
Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilanı
10-14 Ağustos
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil tercih başvurularının alınması
17 Ağustos
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil sonuçlarının ilanı
17-21 Ağustos
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil tercih başvurularının alınması
24 Ağustos
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil sonuçlarının ilanı
24-26 Ağustos
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması
26-27 Ağustos
Yatılılık başvurularının okul ve kurumlarca alınması
28 Ağustos
İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması, yatılılık yerleştirme sonuçlarının ilanı ve e-Pansiyon üzerinden kayıtların sisteme işlenmesi
31 Ağustos
2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı