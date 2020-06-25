2020 LGS kitapçıkları yayınlandı! LGS soru cevapları açıklandı. ÖSYM LGS cevaplarını yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) soru kitapçıkları ce cevap anahtarları yayınlandı. 2020 LGS kitapçıkları yayınlanması ve LGS cevapların açıklamasıyla adaylar bu kez de LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu merak etti ve beklemeye başladı.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

Aşağıdaki linklerden LGS soru kitapçıklarına ulaşabilirsiniz.

SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

