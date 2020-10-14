2020 KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı? KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs başvurusu başladı mı? 2020 KYK kredi başvurusu ile alakalı son dakika açıklamaları binlerce üniversite öğrencisi tarafından merakla bekleniyor. Kredi ve Yurtlar Kurumunun karşılıksız olarak verdiği bursu kazanamayan öğrencilere geri ödemeli krediler veriliyor. İşte, ayrıntılar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK yurt ve burs başvuruları geçen yıl 6 Ekim'de başlamış ve 21 Ekim tarihine sürmüştü. Ancak 2020 yılı için henüz burs ve kredi başvurularına dair bir tarih verilmedi.

BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvurusu yapacak adaylar, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik no ve şifre ile giriş yapılacak gerçekleştirilecek. Adaydan istenen bilgilerin doldurulmasıyla ile başvuru işlemi yapılacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI...

KİMLER KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

Burstan yararlanacaklar:

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.

Krediden yararlanacaklar:

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.