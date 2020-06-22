Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıkladı.Peki, 2020 kurban vekalet ücret ne kadar? Diyanet kurban vekalet ücretleri belli oldu mu? İşte, detaylar…

2020 KURBAN VEKALET ÜCRET NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıkladı. Buna göre, yurt içinde ücret 975 lira, yurt dışında ise 825 lira olacak. Geçen sene ise yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirlenmişti.

2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuşan Erbaş, "Kurbanları yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, muhacirlere, mültecilere, kuran kurslarına yani nerede bir ihtiyaç sahibi varsa öncelikle onlara ulaşmak için çabalayacağız. Yurt dışında ise açlık, yoksulluk ve savaşların yoğun olduğu Afrika'dan başlamak üzere, Orta Asya'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Uzak Doğu ve Latin Amerika'ya kadar uzanmak üzere muhtaç kardeşlerimize ulaşacağız" dedi.