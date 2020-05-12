2020 iftar saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir iftar saatleri! İl il iftar saatleri, 2020 Ramazan imsakiyesi 2020 sahur saatleri ve 2020 imsak saatleri!

12 Mayıs Salı günü de Ramazan ayının günü coşkusu yaşanmaya devam ediyor. Sahuru yapan vatandaşlar iftarı beklemeye başladı. İşte, 2020 iftar saatleri: İstanbul, Ankara ve İzmir iftar saatleri! İl il iftar saatleri ve 2020 Ramazan imsakiyesi

İSTANBUL İÇİN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

12 Mayıs Salı İstanbul iftar saati: 20.18

13 Mayıs Çarşamba İstanbul imsak saati: 03.57

2020 İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA İÇİN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

12 Mayıs Salı Ankara iftar saati: 20.00

13 Mayıs Çarşamba Ankara imsak saati: 03.47

2020 ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİR İÇİN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

12 Mayıs Salı İzmir iftar saati: 20.19

13 Mayıs Çarşamba İzmir imsak saati: 04.18

2020 İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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