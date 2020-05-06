2020 iftar saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir iftar saatleri! İl il iftar saatleri, 2020 Ramazan imsakiyesi 2020 sahur saatleri ve 2020 imsak saatleri!

6 Mayıs Çarşamba günü de Ramazan ayının günü coşkusu yaşanmaya devam ediyor. Sahuru yapan vatandaşlar iftarı beklemeye başladı. İşte, 2020 iftar saatleri: İstanbul, Ankara ve İzmir iftar saatleri! İl il iftar saatleri ve 2020 Ramazan imsakiyesi

İSTANBUL İÇİN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

6 Mayıs Çarşamba İstanbul iftar saati: 20.13

7 Mayıs Perşembe İstanbul imsak saati: 04.06

2020 İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA İÇİN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

6 Mayıs Çarşamba Ankara iftar saati: 19.55

7 Mayıs Perşembe Ankara imsak saati: 03.55

2020 ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİR İÇİN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

6 Mayıs Çarşamba İzmir iftar saati: 20.14

7 Mayıs Perşembe İzmir imsak saati: 04.25

2020 İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2020 RAMAZAN İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

